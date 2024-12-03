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Засновниця центру Superhumans Руднєва та фермерка Олефіренко увійшли до переліку "100 жінок - 2024" від BBC

Дар'я Тарасова
3 грудня, 2024 вiвторок
12:58
Суспільство

Всесвітня служба BBC опублікувала список 100 жінок з усього світу, які надихали та впливали на світ у 2024 році. У нього потрапили дві українки - Ольга Руднєва та Ольга Олефіренко

Зміст

Про це повідомляється на сайті BBC.

Всесвітня служба BBC склала список "100 жінок - 2024". Серед жінок, які увійшли до переліку, опинилися лауреатка Нобелівської премії миру Надія Мурад, активістка Жизель Пеліко, яка пережила зґвалтування, акторка Шерон Стоун, олімпійські спортсменки Ребека Андраде та Еллісон Фелікс, співачка Рей, художниця Трейсі Емін, кліматична активістка Аденіке Оладосу та письменниця Крістіна Рівера Гарcа.

До списку потрапили й дві українки - фермерка Ольга Олефіренко та засновниця центру Superhumans Ольга Руднєва.

"Проєкт BBC "100 жінок" визнає, яким непростим був цей рік для жінок, і відзначає тих, хто завдяки своїй стійкості прагне до змін, адже світ навколо них також змінюється. Як і у попередні роки, проєкт приділяє особливу увагу зміні клімату, і отже, до списку увійшли жінки, які борються з наслідками кліматичної кризи та допомагають своїм громадам подолати її вплив та адаптуватися до нього", - пояснили в BBC.

Фермерка Ольга Олефіренко розпочала свою діяльність у 2015 році, створивши ферму після смерті батька, що було його мрією.

"Купивши худобу, вона почала працювати, але незабаром зазнала фінансових труднощів і була змушена продати всіх тварин. Але вона не хотіла відмовлятися від прагнень свого батька-командувача спецназу ВМС, який загинув на передовій війни на Донбасі. Минулого року вона склала бізнес-план та подала заявку на фінансування від Українського фонду ветеранів - і досягла успіху", - описують історію Олефіренко.

Вона змогла знову організувати ферму, цього разу зосередившись на модернізації, застосуванні нових сільськогосподарських технологій і створенні робочих місць для місцевої громади, у якій вона стала джерелом натхнення через свою ініціативність та лідерські якості.

Засновниця центру Superhumans Ольга Руднєва після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прагнула допомогти пораненим на фронті.

"Людей, які втратили кінцівки на полі бою, часто сприймають як жертв, але для Руднєвої вони були "надлюдьми", які заслуговували на всю допомогу, яку вона тільки могла надати. Вона створила у Львові травматологічний центр Superhumans, яким керує як генеральна директорка разом із командою спеціалістів", - зазначають у BBC.

Superhumans займається протезуванням кінцівок, у ньому нещодавно відкрилося реабілітаційне відділення. За перші два роки роботи послугами центру скористалися понад 1 000 людей.

"Стійкість - це прокидатися щоранку під звуки сирен і продовжувати битися за свою країну. Це давати собі відповідь на запитання "для чого?", замість того, щоб застрягати на тому, "чому я?". Це знаходити способи зробити більше, маючи дедалі менше з кожним днем", - поділилась Ольга Руднєва.
 

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