Зеленський звільнив трьох заступників голови ОП, двоє стануть міністрами

Відповідні укази з'явилися на сайті президента України.

Йдеться про звільнення:

заступниці керівника ОП Юлії Соколовської

заступника керівника ОП Олексія Кулеби

заступника керівника ОП Миколи Точицького

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Звільнення двох заступників пов'язано з призначенням на нові посади. Раніше цього дня ВР призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України, а Миколу Точицького - очільником Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.