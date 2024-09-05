Зеленський звільнив трьох заступників голови ОП, двоє стануть міністрами
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 вересня, звільнив трьох заступників керівника Офісу президента
Відповідні укази з'явилися на сайті президента України.
Йдеться про звільнення:
- заступниці керівника ОП Юлії Соколовської
- заступника керівника ОП Олексія Кулеби
- заступника керівника ОП Миколи Точицького
Читайте також: Відбувається посилення вертикалі Офісу президента, - В'ятрович про кадрові ротації в уряді
Звільнення двох заступників пов'язано з призначенням на нові посади. Раніше цього дня ВР призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України, а Миколу Точицького - очільником Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
- 3 вересня Зеленський звільнив заступника керівника ОП Ростислава Шурму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.43
- EUR Купівля 45.34Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе