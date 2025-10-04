Жорін з Третього армійського корпусу: трудових іммігрантів слід приймати тільки через фронт

Про це він написав у telegram-каналі.

"Ніяких трудових мігрантів з абсолютно далеких від нас культурно й ментально країн, які тут будуть заробляти, поки українці воюють, не має бути", - йдеться у повідомленні.

За його словами, щоб залишитися на території України, потрібно спочатку служити в армії, і лише після цього можна працевлаштовуватися.

Читайте також: До України після війни поїдуть мігранти, які хочуть заробляти, - демографка Лібанова

Жорін наголосив, що для тих, хто займається організацією перевезень мігрантів до України, умова залишається незмінною — спочатку служба на фронті.