Жорін з Третього армійського корпусу: трудових іммігрантів слід приймати тільки через фронт
Заступник командира 3-го армійського корпусу, підполковник Максим Жорін заявив, що будь-які мігранти мають потрапляти в Україну тільки через фронт
Про це він написав у telegram-каналі.
"Ніяких трудових мігрантів з абсолютно далеких від нас культурно й ментально країн, які тут будуть заробляти, поки українці воюють, не має бути", - йдеться у повідомленні.
За його словами, щоб залишитися на території України, потрібно спочатку служити в армії, і лише після цього можна працевлаштовуватися.
Читайте також: До України після війни поїдуть мігранти, які хочуть заробляти, - демографка Лібанова
Жорін наголосив, що для тих, хто займається організацією перевезень мігрантів до України, умова залишається незмінною — спочатку служба на фронті.
- 20 вересня колишній урядовець Дмитро Кулеба висловив думку, що для розв'язання демографічних проблем в Україні, ймовірно, доведеться залучати трудових мігрантів із азійських країн. Однак із цією думкою не погодився народний депутат від "Слуги Народу" і секретар Нацради з відновлення України Данило Гетьманцев.
