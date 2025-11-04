"Зимова підтримка": у Мінсоцполітики розповіли, коли подавати заявку на виплату 1000 грн
Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін повідомив, що з 15 листопада стартує прийом заявок на отримання одноразової виплати у межах урядової програми "Зимова підтримка 2026"
Про це пише РБК-Україна.
За словами міністра, розмір виплати буде аналогічним з минулорічним - 1000 грн. Подати заяву можна буде з 15 листопада до 15 грудня.
Читайте також: "Паралель з незалежністю НАБУ та САП": аналітик Несходовський переконаний, що нову "Зимову підтримку" відкотять під тиском партнерів
Загальний бюджет програми складає 14,4 млрд гривень.
З них 10 млрд спрямують на виплати по 1000 грн кожному учаснику, а ще 4,4 млрд — на програму "Тепла зима", яка має допомогти вразливим категоріям громадян пережити холодний сезон.
- 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати до 15 листопада комплексний пакет зимової підтримки, який передбачає фінансову допомогу, фіксовані тарифи на комунальні послуги, безкоштовні залізничні поїздки та розширення медичних програм. Також доручено пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців - пропозиція від Укрзалізниці "УЗ-3000".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.77 Купівля 41.77Продаж 42.23
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе