"Зимова підтримка": у Мінсоцполітики розповіли, коли подавати заявку на виплату 1000 грн

Про це пише РБК-Україна.

За словами міністра, розмір виплати буде аналогічним з минулорічним - 1000 грн. Подати заяву можна буде з 15 листопада до 15 грудня.

Читайте також: "Паралель з незалежністю НАБУ та САП": аналітик Несходовський переконаний, що нову "Зимову підтримку" відкотять під тиском партнерів

Загальний бюджет програми складає 14,4 млрд гривень.

З них 10 млрд спрямують на виплати по 1000 грн кожному учаснику, а ще 4,4 млрд — на програму "Тепла зима", яка має допомогти вразливим категоріям громадян пережити холодний сезон.