"Свідома політика нападників": Зеленська закликала генсека ООН допомогти повернути викрадених дітей з РФ

Про це вона сказала на заході, організованому на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, "Боротьба за майбутнє: українські діти у війні", передає Укрінформ.

Ми втратили 504 дитини, і ще сотні отримали травми, які вони пронесуть через усе життя", - наголосила Зеленська.

За її словами, понад 19,5 тис. українських дітей були депортовані або примусово вивезені Росією. Наразі Україні вдалося повернути лише 386 викрадених дітей.

"І це тільки ті випадки, про які нам достеменно відомо, - здається, що таких дітей можуть бути сотні тисяч", - зазначила перша леді.

"Їм казали, що вони не потрібні батькам. Що вони нікому не потрібні. Що вони не потрібні своїй країні. Що їх ніхто їх не шукає… Викраденим дітям розповідали, що вони більше не діти України, а діти Росії, що України ніколи не існувало і не існуватиме, що це частина Росії. Що вони мають любити Росію, а не свою Батьківщину", - розповіла вона. Вона нагадала, що в Україні зафіксували 231 факт сексуального насильства, вчиненого військовими РФ щодо цивільних осіб, з них 13 дітей - 12 дівчат і один хлопчик, причому найменшій жертві було лише чотири роки.

"Користуючись нагодою, я звертаюся до Генерального секретаря ООН і всієї Організації: допоможіть нам врятувати українських дітей. Я від імені всіх дітей України прошу вас докласти особистих зусиль для того, щоб вони більше не страждали, щоб зупинився цей страшний лічильник", - сказала Зеленська.

Вона закликала допомогти отримати дані про викрадених дітей, зупинити асиміляцію і паспортизацію, а також вивезти дітей з ТОТ через безпечні коридори.

"Нашим дітям потрібна справедливість, бо все, що відбувається, - це не випадковий злочин окремого злочинця. Це свідома політика нападників, і ми закликаємо весь демократичний світ забезпечити для воєнних злочинців покарання", - наголосила перша леді.