Адміністрація Трампа розпочала масштабні скорочення: понад 4 тис. федеральних службовців будуть звільнені
Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розпочала масштабні звільнення понад 4 тисяч державних службовців на тлі тривалого урядового простою
Про це повідомляє BBC.
Директор Бюро управління фінансами Білого дому Рассел Воут оголосив про початок масштабних скорочень. В офісі посадовця підтвердили, що звільнення вже торкнулися понад 4 000 працівників у семи агентствах.
Зазначається, що Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір скористатися урядовим простоєм для скорочення державного апарату. Водночас закон зобов’язує уряд попереджати працівників про звільнення щонайменше за 30 днів.
Дві найбільші профспілки — American Federation of Government Employees (Американська федерація працівників державної служби) та AFL-CIO (Американська федерація праці та Конгрес виробничих профспілок) — оскаржили в суді законність звільнень під час урядового простою.
Чи завадить шатдаун у США поставкам зброї до України: відповідь Зеленського
Після офіційного оголошення про старт скорочень вони звернулися до федерального суду Північної Каліфорнії з вимогою тимчасово призупинити ці дії.
Урядові юристи, виступаючи проти запровадження тимчасової заборони, розкрили масштаби звільнень: перші повідомлення про скорочення отримають близько 4 600 співробітників із різних агентств.
- 7 жовтня США увійшли у другий тиждень часткового урядового простою через те, що сенат не зміг проголосувати за жоден із двох альтернативних законопроєктів про відновлення фінансування федеральних агентств.
