Аеропорт на італійському острові Пантеллерія хочуть перейменувати на честь Джорджо Армані
На невеликому італійському острові Пантеллерія планують перейменувати аеропорт на честь покійного модельєра Джорджо Армані, який часто проводив там літні відпустки
Про це повідомляє Reuters.
Армані мав великий маєток на острові, що розташований між Сицилією і Тунісом у Середземному морі, і використовував його як місце для відпочинку з родиною і друзями, коли брав рідкісну перерву в роботі протягом серпня.
Його резиденція на острові складалася з семи "даммусі" – традиційних сільських будівель із білого лавового каменю з куполоподібним дахом, і була оточений більш ніж 150 пальмами.
Італійська група цивільної авіації ENAC заявила, що підтримує пропозицію про зміну назви аеропорту, яка надійшла від місцевої ради та має схвалення міністра транспорту Маттео Сальвіні.
Президент ENAC П’єрлуїджі Ді Пальма заявив, що перейменування аеропорту вписується у плани з його модернізації та розвитку туризму на острові, до якого можна дістатися рейсами з Риму або з аеропортів Сицилії, зокрема Палермо.
- Нагадаємо, Джорджо Армані помер 4 вересня у віці 91 року. Останні місяці він проводив удома, після перебування в лікарні.
- Згідно з заповітом покійного модельєра Джорджо Армані, спадкоємці мають продати 15% акцій модного дому Armani протягом 18 місяців, а потім передати додаткові 30% - 54,9% тому ж покупцю протягом трьох-п'яти років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.44Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе