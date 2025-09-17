Аеропорт на італійському острові Пантеллерія хочуть перейменувати на честь Джорджо Армані

Про це повідомляє Reuters.

Армані мав великий маєток на острові, що розташований між Сицилією і Тунісом у Середземному морі, і використовував його як місце для відпочинку з родиною і друзями, коли брав рідкісну перерву в роботі протягом серпня.

Його резиденція на острові складалася з семи "даммусі" – традиційних сільських будівель із білого лавового каменю з куполоподібним дахом, і була оточений більш ніж 150 пальмами.

Італійська група цивільної авіації ENAC заявила, що підтримує пропозицію про зміну назви аеропорту, яка надійшла від місцевої ради та має схвалення міністра транспорту Маттео Сальвіні.

Президент ENAC П’єрлуїджі Ді Пальма заявив, що перейменування аеропорту вписується у плани з його модернізації та розвитку туризму на острові, до якого можна дістатися рейсами з Риму або з аеропортів Сицилії, зокрема Палермо.