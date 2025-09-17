Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Аеропорт на італійському острові Пантеллерія хочуть перейменувати на честь Джорджо Армані

Аеропорт на італійському острові Пантеллерія хочуть перейменувати на честь Джорджо Армані

Катерина Ганжа
17 вересня, 2025 середа
19:40
Світ Джорджо Армані

На невеликому італійському острові Пантеллерія планують перейменувати аеропорт на честь покійного модельєра Джорджо Армані, який часто проводив там літні відпустки

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Армані мав великий маєток на острові, що розташований між Сицилією і Тунісом у Середземному морі, і використовував його як місце для відпочинку з родиною і друзями, коли брав рідкісну перерву в роботі протягом серпня.

Його резиденція на острові складалася з семи "даммусі" – традиційних сільських будівель із білого лавового каменю з куполоподібним дахом, і була оточений більш ніж 150 пальмами.

Італійська група цивільної авіації ENAC заявила, що підтримує пропозицію про зміну назви аеропорту, яка надійшла від місцевої ради та має схвалення міністра транспорту Маттео Сальвіні.

Президент ENAC П’єрлуїджі Ді Пальма заявив, що перейменування аеропорту вписується у плани з його модернізації та розвитку туризму на острові, до якого можна дістатися рейсами з Риму або з аеропортів Сицилії, зокрема Палермо.

  • Нагадаємо, Джорджо Армані помер 4 вересня у віці 91 року. Останні місяці він проводив удома, після перебування в лікарні.
  • Згідно з заповітом покійного модельєра Джорджо Армані, спадкоємці мають продати 15% акцій модного дому Armani протягом 18 місяців, а потім передати додаткові 30% - 54,9% тому ж покупцю протягом трьох-п'яти років. 
Теги:
Новини
Італія
бізнес
Авіація
Мода
Читайте також:
горить рязань
Автор Віталій Бесараб
14 вересня, 2025 неділя
Експерт Закревський назвав два обʼєкти РФ, знищення яких викличе у ворога кризу з вибухівкою через 2-3 місяці
на фото Георгій Мазурашу
Автор Тетяна Яворська
16 вересня, 2025 вiвторок
Відстрочка для власників нерухомості: нардеп Мазурашу пропонує звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО
Лукаш Вантух
Автор Євген Козярін
15 вересня, 2025 понедiлок
Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух
Київ
+13.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.46
  • EUR
    Купівля 48.44
    Продаж 49.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
17 вересня
20:05
Ексклюзив
Володимир Горбач
Трамп намагається відірвати Лукашенка від Китаю, - політолог Горбач
19:49
Огляд
протести у Великій Британії
Кульмінація напруженого літа: як антиміграційні протести стали викликом для Великої Британії
19:44
Оновлено
РФ атакує Україну дронами: на Полтавщині – влучання по АЗС, за попередньою інформацією, травмувалася людина
19:39
росія, санкції
Держдума РФ схвалила вихід із Європейської конвенції проти катувань
19:30
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Час для "коаліції дієвих", а не для "коаліції охочих", - нардепка Геращенко
19:08
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог вважає Куп'янський напрямок одним із пріоритетних і накопичує сили та засоби, - заступник командира Маковський
19:00
Ексклюзив
українські діти в росії
"Росія нарощує темпи "промивки мізків": юристка про спецтабори, де українських дітей перетворюють на солдатів Путіна
18:58
Юлія Свириденко
Медичний догляд, облаштування житла та заохочення працевлаштування: Кабмін схвалив низку рішень про підтримку ВПО
18:43
Володимир Зеленський
Зеленський: план "А" – закінчити війну, план "Б" – 120 млрд для фінансування ще одного року
18:35
військова техніка РФ
У напрямку Бердянська помітили колони військової техніки РФ з новим маркуванням
18:33
Валерій Харчишин
Лідер гурту "Друга Ріка" Харчишин підтвердив, що перебував у стосунках з Яніною Соколовою
18:31
Інтерв’ю
дрон
"Загроза для Польщі стала ще очевиднішою": на навчання операторів безпілотних систем української Dronarium Academy у Варшаві та Кракові уже записались 800 осіб
18:30
застосунок Дія
У Дії додали дві нові категорії до Реєстру збитків
18:27
Володимир Зеленський
У пакетах допомоги від США будуть ракети для Patriot і HIMARS, - Зеленський
18:24
Ексклюзив
російські війська окупанти
РФ вважає, що може досягти певних результатів на Запорізькому напрямку, - військовий експерт Селезньов
18:05
Ексклюзив
Олексій Кошель
Кошель: Не виключаю швидких президентських виборів після мирної угоди
18:00
Роман Костенко
У ЗСУ відкрили можливість контрактної служби для людей віком від 60 років, - Костенко
17:54
Оновлено
Роберта Мецола та Руслан Стефанчук
Очільниця Європарламенту Мецола виступила у ВР і зустрілася з Зеленським: обговорили 19-й пакет санкцій ЄС
17:46
Валерій Залужний
"Це унікальний документ": Залужний прокоментував угоду про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією
17:30
Огляд
крилата ракета "Фламінго" на заводі Fire Point
Данія проігнорує близько 20 законів задля будівництва заводу компанії-розробниці ракет "Фламінго": що відомо про унікальну ініціативу
17:29
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
17:25
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна і Костюк вивели Україну в історичний півфінал Кубка Біллі Джин Кінг
17:23
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 117 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку
17:14
OPINION
Ми з вами стаємо свідками небезпечної спроби популістів перетворитися на автократів
17:10
США зробили перший внесок в Інвестиційний фонд відбудови, - Свириденко
17:06
OPINION
Розстріляний за переконання: історія ОУНівця з Луганська - чому Максим Бернацький має бути реабілітований
17:00
Ексклюзив
Ірина Геращенко
ЄС має діяти жорсткіше, щоб Путін сів за стіл переговорів, - нардепка Геращенко
16:59
Андрій Парубій
Керівництво "Слуги Народу" не підтримало запит щодо надання Андрію Парубію звання Героя України, - Ар'єв
16:51
Прапор Польщі
Польща депортує українця, який запустив дрон над урядовими будівлями у Варшаві
16:35
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський наступного тижня полетить у США, - МЗС
16:30
Генерала росгвардії, який командував розгоном протестів на початку окупації Херсона, заочно засудили до 15 років
16:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:18
Прапор США
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ
16:15
Ексклюзив
Сергій Джердж
"Не потрібно ставити прапор у Варшаві": політик Джердж про цілі РФ щодо Заходу
16:04
Кенієць в полоні 57 ОМПБр
Приїжджав до РФ як турист: Українські військові на Харківщині взяли в полон громадянина Кенії
15:58
Групі шахраїв, що під виглядом волонтерів імовірно розкрадали донати на ЗСУ, оголосили підозру
15:39
прапор України
З ТОТ України вдалося повернути ще 16 дітей
15:27
Фільм Будинок Слово
Фільм-переможець премії "Золота Дзиґа" "Будинок "Слово". Нескінчений роман" вийшов в онлайн-прокат
15:26
Латвія
У Латвії затримали чоловіка, який шпигував за військовими об'єктами та передавав інформацію російській розвідці
14:57
Ексклюзив
Соломія Бобровська
Нардепка Бобровська пояснила, чим займатиметься військовий омбудсман
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV