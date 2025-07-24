Американські сенатори Шахін і Грем застерегли Київ від підриву антикорупційного прогресу в Україні
Членкиня Сенатського комітету з міжнародних відносин демократка Джин Шахін та сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловили побоювання, що закон, який обмежує незалежність НАБУ й САП, підриває значну частину антикорупційного прогресу в Україні
Про це йдеться у спільній заяві сенаторів.
"Україна досягла величезних успіхів у боротьбі з корупцією після Революції Гідності. Примітно, що цей прогрес був досягнутий в той час, коли Україна боролася проти російської агресії, що свідчить про надзвичайну волю українського народу. Ми побоюємося, що нещодавнє ухвалення Верховною Радою закону, підписаного Президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу та суперечить величезному бойовому духу України, очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", - йдеться у тексті заяви.
Сенатори відмітили, що одним із найпоширеніших аргументів для припинення підтримки України є корупція. Шахін і Грем закликали уряд утриматися від будь-яких дій, які підривають антикорупційний прогрес.
"Продовжується значна двопартійна підтримка України та згода з тим, що в інтересах України – і в наших власних – відповідати очікуванням її громадян та забезпечувати, щоб структури управління гарантували економічне процвітання України та майбутні інвестиції США", - додали вони.
- 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.
- Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.
- 23 липня Володимир Зеленський заявив, що готує президентський законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку й міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій.
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