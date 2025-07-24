Американські сенатори Шахін і Грем застерегли Київ від підриву антикорупційного прогресу в Україні

Про це йдеться у спільній заяві сенаторів.

"Україна досягла величезних успіхів у боротьбі з корупцією після Революції Гідності. Примітно, що цей прогрес був досягнутий в той час, коли Україна боролася проти російської агресії, що свідчить про надзвичайну волю українського народу. Ми побоюємося, що нещодавнє ухвалення Верховною Радою закону, підписаного Президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу та суперечить величезному бойовому духу України, очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", - йдеться у тексті заяви.

Сенатори відмітили, що одним із найпоширеніших аргументів для припинення підтримки України є корупція. Шахін і Грем закликали уряд утриматися від будь-яких дій, які підривають антикорупційний прогрес.

"Продовжується значна двопартійна підтримка України та згода з тим, що в інтересах України – і в наших власних – відповідати очікуванням її громадян та забезпечувати, щоб структури управління гарантували економічне процвітання України та майбутні інвестиції США", - додали вони.

Read:@SenatorShaheen and @LindseyGrahamSC's statement after the passage of a law that will undermine Ukraine's critical anti-corruption institutions, including the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office ⬇️ pic.twitter.com/NNREy0X60u — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) July 23, 2025