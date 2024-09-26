Байден готовий до кількох серйозних рішень на підтримку ЗСУ, - нардеп Наливайченко

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Президент США Джо Байден готовий до декількох серйозних рішень на підтримку Збройних сил України і на підтримку України. Перша серія рішень вже почалася — додаткове фінансування у розмірі 375 млн доларів, причому на ракети для F-16. Це авіабомби з серйозною відстанню, хай поки що не більше 110 км, але і це непогано, тому що якраз з F-16 їх можна і треба запускати нашим ЗСУ. Також це навчання додаткових 18 українських пілотів наступного року в Сполучених Штатах, на додаток до тих наших асів, які пройшли навчання в Румунії та інших країнах. Це вже оголошений пакет, але з сьогоднішнього дня, думаю, що президент США оголошуватиме додаткові мільярдні кроки фінансування додаткових мистем Patriot, ракет до Patriot, що не менш важливо, ніж сама батарея. Адже не секрет, що наша протиповітряна оборона потребує саме додаткового запасу боєкомплекту ракет до систем протиповітряної оборони. Ви ж бачите, кожну ніч ми не спимо, починаючи з другої ночі, і останній вибух чуємо о 10:00 ранку, це кияни, Житомирщина та вся Україна. А це означає, що під F-16, які вже є і які будемо додатково отримувати, потрібні сучасні ракети та керовані авіабомби для знищення тих терористичних установок і російських систем, які тероризують Україну щоночі", - зазначив він.

Наливайченко вважає, що також буде чітко гарантовано членство України в Європейському Союзі, додаткове фінансування на відновлення енергетики.

"США збільшать пакет, як щойно зробила Німеччина. Ви бачите, як союзники діють, буквально в години різниці. І третє, найважливіше, на мій погляд, це те, що президент США Байден підтвердить, що він після 10 жовтня цього року буде на Рамштайні, на військовій американській базі в Німеччині, разом з президентом Франції Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії і канцлером ФРН. Ось чотири світових лідери там зберуть всю антипутінську коаліцію, а це більше 50 країн. Я думаю, що це буде одне з найсерйозніших і найбільш підготовлених подій на підтримку української оборони", - резюмував він.