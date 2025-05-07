Байден назвав підхід Трампа до війни РФ проти України політикою умиротворення
Колишній президент США Джо Байден прокоментував ставлення чинного американського лідера Дональда Трампа щодо Росії у війні з Україною, назвавши його сучасною політикою умиротворення
Про це він розповів в інтерв'ю BBC.
Видання нагадує, що з моменту вступу на посаду очільника Білого дому Дональд Трамп заявив Україні, що та повинна розглянути можливість поступки територіями, щоб війна припинилася, зазначає видання.
"Це сучасна політика умиротворення", - прокоментував Байден підхід чинного президента США.
Водночас за його словами, російський диктатор Володимир Путін розглядає Україну як "частину Матінки Росії".
"Він вважає, що має історичні права на Україну... Він не може змиритися з тим фактом, що Радянський Союз розпався. І кожен, хто думає, що він зупиниться, просто дурень", - пояснив Байден.
Колишній президент США висловив побоювання, що підхід Трампа може сигналізувати іншим європейським країнам, що настав час поступитися Росії.
- Раніше, у великодньому привітанні до американців Трамп згадав про колишнього президента Джо Байдена, назвавши його "дуже деструктивним дебілом".
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