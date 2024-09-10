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Байден "не виключає" надання дозволу Україні на удари вглиб РФ, - Блінкен

Дар'я Куркіна
10 вересня, 2024 вiвторок
21:05
Світ Джо Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден "не виключає", що Україна отримає дозвіл бити по цілях у глибині Росії

Зміст

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтервʼю Sky News.

За його словами, Байден "не виключає", що ЗСУ зможуть бити ракетами вглиб РФ.

Блінкен зробив таку заяву після того, як на пресконференції в Лондоні повідомив про поставки Ірану ракет малої дальності Москві, які російський диктатор Володимир Путін "ймовірно, застосує протягом декількох тижнів в Україні".

За словами держсекретаря, США подбали, аби Київ мав "те, що йому потрібно, коли йому це потрібно, щоб бути ефективним у відбитті російської агресії" від початку повномасштабної війни.

Водночас Блінкен наголосив, Вашингтон також був змушений взяти до уваги інші фактори, серед яких: чи зможе Україна застосовувати "складні системи" від західних союзників та чи зможе вона їх обслуговувати.

"Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми втручаємося, ми хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб сприяти тому, чого намагаються досягти українці", - додав він.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".

Теги:
Україна
Росія
зброя
ЗСУ
Джо Байден
Війна з Росією
США
Ентоні Блінкен
зброя для України
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