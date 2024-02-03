Байден особисто зустрів тіла загиблих у Йорданії американських вояків

Про це повідомляє Associated Press.

У виданні зазначили, що ритуал вшанування загиблих військовослужбовців є одним з обов'язків головнокомандувача.

Перед урочистим перенесенням тіл загиблих подружжя Байденів приватно зустрілося з сім'ями в Центрі для сімей загиблих на військовій базі. Президент також говорив з ними на початку цього тижня, щоб висловити свої співчуття.

До церемонії прощання також долучились міністр оборони Ллойд Остін і генерал Сі Кей Браун, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, а також представники адміністрації.

Солдат повернули на американську землю незадовго до того, як американські військові відповіли на смертоносну атаку безпілотника.

Ріверс, Моффетт і Сандерс були прикомандировані до 926-го інженерного батальйону 926-ї інженерної бригади, що базується у Форт-Мур, штат Джорджія. Сандерсу і Моффетту посмертно було присвоєно звання сержантів.

Їхні смерті стали першими втратами серед американських військовослужбовців, у яких звинувачують підтримувані Іраном групи бойовиків.

"Ці військовослужбовці уособлювали найкраще, що є в нашій нації. Непохитну хоробрість. Непохитність у виконанні свого обов'язку. Непохитні у своїй відданості нашій країні - ризикуючи власною безпекою заради безпеки своїх співвітчизників, а також наших союзників і партнерів, з якими ми разом боремося проти тероризму, - заявив Байден. - Це боротьба, яку ми не припинимо".

Що відомо про атаку на базу в Йорданії

У ніч на 28 січня 2024 року невелика американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом.

Пізніше Bloomberg писав, що внаслідок удару іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів, адміністрація Байдена розглядає можливість удару по Ірану, який може спричинити розширення регіонального конфлікту. Однак Іран заперечує свою причетність до цього інциденту.

Міністерство оборони США назвало імена та звання трьох загиблих військових і повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА на базу в Йорданії.

30 січня стало відомо, що президент США Джо Байден розпорядився розробити заходи у відповідь на атаку проіранських угруповань на американську військову базу в Йорданії. Серед можливих варіантів – удари по іранських військових в Іраку або Сирії. Тим часом Іран закликав Штати до дипломатії.

Відповідь США на атаку безпілотником по американській військовій базі Tower 22 у Йорданії, внаслідок якої загинули троє військовослужбовців США, включатиме цілі не лише в Ірані.

Після удару по базі США в Йорданії лідери Ірану відчули, що перетнули межу, тому надсилають більше примирливих сигналів США для уникнення прямої війни, але готуються до відповіді на можливий удар.

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон закликав адміністрацію Байдена завдати прямого удару по Ірану, щоб "послати сигнал".