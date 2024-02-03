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Ексрадник з питань нацбезпеки США Болтон закликав завдати прямого удару по Ірану

3 лютого, 2024 субота
13:11
Світ Джон Болтон

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон закликав адміністрацію Байдена завдати прямого удару по Ірану, щоб "послати сигнал"

Про це він заявив у інтерв'ю на телеканалі CBS News, передає The Hill.

Болтон наголосив, що удари у відповідь, завдані американськими військовими в п'ятницю, були "правильним рішенням", але, на його думку, "цього було недостатньо".

"Вони оголосили червону лінію проти будь-яких цілей всередині своїх кордонів, - наголосив Болтон. - Вони перетнули американську червону лінію, вбиваючи американців, і поки ми не перетнемо їхню червону лінію, вони не будуть розглядати це як серйозну проблему".

Він додав, що в Ірані є багато цілей: бази Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР), системи протиповітряної оборони та інші, знищення яких могло б стати сигналом.

"Якщо іранський уряд цього не зрозуміє, ми можемо надіслати ще більше повідомлень", - зазначив ексрадник з питань нацбезпеки США.

Болтон заявив, що підхід, обраний США, був "просто недостатньо значною відплатою".

Він також розкритикував адміністрацію Байдена за прояв слабкості "протягом усієї цієї кризи", починаючи з несподіваного вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль 7 жовтня, що спричинило війну в Газі.

Болтон вважає, що підтримувані Єменом хусити атакують кораблі в Червоному морі, що посилає "поганий сигнал" Ірану, Росії та Китаю, і чим більше зволікання з діями, тим "сильніше враження, що адміністрація перебуває в розгубленості".

Що відомо про атаку на базу в Йорданії

У ніч на 28 січня 2024 року невелика американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом.

Пізніше Bloomberg писав, що унаслідок удару іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів, адміністрація Байдена розглядає можливість удару по Ірану, який може спричинити розширення регіонального конфлікту. Однак Іран заперечує свою причетність до цього інциденту.

Міністерство оборони США назвало імена та звання трьох загиблих військових і повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА на базу у Йорданії.

30 січня стало відомо, що президент США Джо Байден розпорядився розробити заходи у відповідь на атаку проіранських угруповань на американську військову базу в Йорданії. Серед можливих варіантів – удари по іранських військових в Іраку або Сирії. Тим часом Іран закликав Штати до дипломатії.

Відповідь США на атаку безпілотником по американській військовій базі Tower 22 у Йорданії, внаслідок якої загинули троє військовослужбовців США, включатиме цілі не лише в Ірані.

Після удару по базі США в Йорданії, лідери Ірану відчули, що перетнули межу, тому надсилають більше примирливих сигналів США для уникнення прямої війни, але готується до відповіді на можливий удар.

У п'ятницю, 2 лютого, Центральне командування США заявило, що розпочало повітряні удари по підтримуваних Іраном угрупованнях в Сирії та Іраку проти Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) і "пов'язаних з ними ополченських груп".

Теги:
Сирія
Ірак
Іран
Джо Байден
США
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