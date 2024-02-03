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Оновлено

США вдарили по пов'язаних із Іраном цілях у Сирії та Іраку у відповідь на атаку бази в Йорданії

3 лютого, 2024 субота
02:01
Світ Іран

Військові США завдали ударів у відповідь по території Іраку та Сирії по цілях, що пов'язані з іранським Корпусом Вартових Ісламської Революції (КВІР) та бойовиках, яких підтримує Тегеран

Про це повідомляє пресслужба Центрального командування Повітряних військ США у мережі X

У повідомленні військових йдеться про те, що 2 лютого сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали авіаударів в Іраку та Сирії по загону Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язаних з ним ополченців.

"Збройні сили США завдали ударів по понад 85 цілям, за допомогою багатьох літаків, у тому числі дальніх бомбардувальників, які прилетіли зі Сполучених Штатів. Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що об'єкти, по яких було завдано ударів, включали:

  • командно-контрольні оперативні центри,
  • розвідувальні центри,
  • сховища ракет і безпілотних літальних апаратів,
  • а також об'єкти логістики та ланцюга постачання боєприпасів груп ополчення та КВІР, які "сприяли нападам на сили США та коаліції".

У публікації Reuters зазначається, що, як вважається, ці удари "є лише першими у багаторівневій відповіді" адміністрації президента США Джо Байдена на атаки по базі в Йорданії, що була здійснена підтримуваними Іраном бойовиками.

Заяви Білого дому

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі уточнив, що завдано ударів по трьох об'єктах в Іраку і чотирьох в Сирії, повідомляє Укрінформ.

"Ми вважаємо, що удари були успішними", – заявив Кірбі, зазначивши, що атака тривала 30 хвилин.

За його словами, США поки не знають, скільки бойовиків було вбито чи поранено.

Також заяву після ударів оприлюднив президент США Джо Байден.

"Минулої неділі троє американських солдатів були вбиті в Йорданії безпілотником, запущеним бойовиками, яких підтримує іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР)… Сьогодні вдень за моїм наказом американські збройні сили завдали ударів по об'єктах в Іраку й Сирії, які КВІР і пов'язані з ним бойовики використовують для нападів на американські війська. Наша відповідь розпочалась сьогодні. Вона буде продовжена в обраний нами час і в обраних нами місцях", - заявив Байден.

Він наголосив, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту на Близькому Сході чи деінде в світі. "Але нехай це знають усі ті, хто може спробувати завдати нам шкоди: якщо ви завдасте шкоди американцеві, ми відповімо", – додав Байден.

Що відомо про атаку на базу в Йорданії

У ніч на 28 січня 2024 року невелика американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом.

Пізніше Bloomberg писав, що унаслідок удару іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів, адміністрація Байдена розглядає можливість удару по Ірану, який може спричинити розширення регіонального конфлікту. Однак Іран заперечує свою причетність до цього інциденту.

Міністерство оборони США назвало імена та звання трьох загиблих військових і повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА на базу у Йорданії.

30 січня стало відомо, що президент США Джо Байден розпорядився розробити заходи у відповідь на атаку проіранських угруповань на американську військову базу в Йорданії. Серед можливих варіантів – удари по іранських військових в Іраку або Сирії. Тим часом Іран закликав Штати до дипломатії.

Відповідь США на атаку безпілотником по американській військовій базі Tower 22 у Йорданії, внаслідок якої загинули троє військовослужбовців США, включатиме цілі не лише в Ірані.

Після удару по базі США в Йорданії, лідери Ірану відчули, що перетнули межу, тому надсилають більше примирливих сигналів США для уникнення прямої війни, але готується до відповіді на можливий удар

Теги:
Іран
США
Військові новини
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