Байден підписав закон про фінансування частини уряду
Президент США Джо Байден у суботу, 9 березня, підписав закон, який передбачає фінансування частини американського уряду до кінця фінансового року
Про це інформує пресслужба Білого дому.
Документом передбачене фінансування департаментів і агенцій федерального уряду США до кінця фінансового року, тобто до 30 вересня. Закон охоплює половину бюджетних законопроєктів для фінансування уряду США.
- 29 лютого, спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.
- 1 березня Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.
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