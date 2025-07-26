Безос завершив масштабний продаж акцій Amazon, отримавши $5,7 млрд прибутку

Пор це пише Bloomberg.

Плановий продаж і зростання вартості Amazon

Зазначається, що продажі розпочалися на початку року в межах заздалегідь погодженого плану, який передбачав продаж до 25 мільйонів акцій. У середу та четвер минулого тижня Безос реалізував останні приблизно 4,2 мільйона акцій на суму близько $954 млн, про що свідчить звіт Комісії з цінних паперів і бірж США, опублікований у п’ятницю.

Ці продажі відбулися на тлі зростання вартості акцій Amazon на 38% від їхнього недавнього мінімуму наприкінці квітня. Компанія має оприлюднити фінансові результати наступного тижня, а інвестори очікують, чи виправдаються великі інвестиції у штучний інтелект. За даними Bloomberg, з 2002 року Безос продав акції Amazon на загальну суму понад $50 млрд.

Частка Безоса в компанії і деталі продажу

Автори відмітили, що голова ради директорів Amazon досі володіє близько 884 мільйонами акцій, що становить понад 8% компанії. Він є третьою найбагатшою людиною у світі, а його частка в Amazon складає більшість із його статку у $252,3 млрд, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Усі продажі здійснювалися в рамках торговельного плану 10b5-1 – інструменту, який часто використовують керівники компаній, щоб уникнути порушень законів про інсайдерську торгівлю.

Куди йдуть гроші з продажу акцій?

Безос регулярно продає акції, акцентують у Bloomberg. Минулого року він продав 75 мільйонів акцій Amazon, отримавши $13,6 млрд. Зазвичай отримані кошти він інвестує у свої інші проєкти, зокрема космічну компанію Blue Origin. У 2025 році він також пожертвував акції приблизною вартістю $190 млн на благодійність. За весь період, що охоплюють записи з 2002 року, єдина покупка акцій Amazon Безосом була два роки тому, коли він придбав одну акцію за $114,77.

Поточний продаж акцій Безоса на $5,7 млрд значно перевищує обсяги продажів інших топ-інсайдерів цього року, зокрема генерального директора Oracle Сафри Катц, яка продала акцій на $2,5 млрд у першій половині року, та Майкла Делла з Dell Technologies, який продав акцій на $1,2 млрд.