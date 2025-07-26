Безос завершив масштабний продаж акцій Amazon, отримавши $5,7 млрд прибутку
Мільярдер Джефф Безос завершив масштабний продаж акцій компанії Amazon, завдяки якому з моменту свого весілля наприкінці червня отримав майже $5,7 млрд прибутку
Пор це пише Bloomberg.
Плановий продаж і зростання вартості Amazon
Зазначається, що продажі розпочалися на початку року в межах заздалегідь погодженого плану, який передбачав продаж до 25 мільйонів акцій. У середу та четвер минулого тижня Безос реалізував останні приблизно 4,2 мільйона акцій на суму близько $954 млн, про що свідчить звіт Комісії з цінних паперів і бірж США, опублікований у п’ятницю.
Ці продажі відбулися на тлі зростання вартості акцій Amazon на 38% від їхнього недавнього мінімуму наприкінці квітня. Компанія має оприлюднити фінансові результати наступного тижня, а інвестори очікують, чи виправдаються великі інвестиції у штучний інтелект. За даними Bloomberg, з 2002 року Безос продав акції Amazon на загальну суму понад $50 млрд.
Частка Безоса в компанії і деталі продажу
Автори відмітили, що голова ради директорів Amazon досі володіє близько 884 мільйонами акцій, що становить понад 8% компанії. Він є третьою найбагатшою людиною у світі, а його частка в Amazon складає більшість із його статку у $252,3 млрд, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Усі продажі здійснювалися в рамках торговельного плану 10b5-1 – інструменту, який часто використовують керівники компаній, щоб уникнути порушень законів про інсайдерську торгівлю.
Куди йдуть гроші з продажу акцій?
Безос регулярно продає акції, акцентують у Bloomberg. Минулого року він продав 75 мільйонів акцій Amazon, отримавши $13,6 млрд. Зазвичай отримані кошти він інвестує у свої інші проєкти, зокрема космічну компанію Blue Origin. У 2025 році він також пожертвував акції приблизною вартістю $190 млн на благодійність. За весь період, що охоплюють записи з 2002 року, єдина покупка акцій Amazon Безосом була два роки тому, коли він придбав одну акцію за $114,77.
Поточний продаж акцій Безоса на $5,7 млрд значно перевищує обсяги продажів інших топ-інсайдерів цього року, зокрема генерального директора Oracle Сафри Катц, яка продала акцій на $2,5 млрд у першій половині року, та Майкла Делла з Dell Technologies, який продав акцій на $1,2 млрд.
- Наприкінці червня видання The Wall Street Journal повідомляло, що власник американської аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос намагався скористатися сваркою між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, аби укласти більше державних контрактів.
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