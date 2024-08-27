Білоруси встановили блокпости за 30 км від кордону з Польщею

Про це повідомила моніторингова група "Белларускі Гаюн".

З початку серпня у Волковиському районі проводять збори з військовозобов'язаних територіальних військ Білорусі. 24 серпня резервістів тимчасово підпорядкували командиру 6-ї механізованої бригади.

Білоруські резервісти залучені у тактичні навчання, а також борються з ДРГ і несуть "службу" на блокпостах.

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"У районі н.п. Яниші Волковиського району з'явилися блокпости. Для їх спорудження використовували залізобетонні блоки та мішки з піском. А для захисту споруд від БПЛА використали сітку рабицю", - йдеться у повідомленні.

Відстань від блокпостів до кордону з Польщею - близько 30 км.