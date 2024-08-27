Залякування на кордоні: як Білорусь намагається відтягнути українські війська з Курщини. Пояснюємо

Останні події на кордоні між Україною та Білоруссю можуть викликати занепокоєння лише в тому разі, якщо раптом забути, якої політики дотримується Олександр Лукашенко – блефу заради виживання. Про те, що загроза з боку Білорусі є значно меншою, ніж це намагається показати режим Лукашенка неодноразово говорили різні експерти. Імовірно, що Мінськ в черговий раз використовує інформаційні маніпуляції для залякування України, щоб змусити перекинути війська з інших гарячих точок на північний кордон, де насправді не спостерігається якихось незвичних дій. З іншого боку, Лукашенко змушений блефувати через ситуацію на Курщині, щоб показати Москві свою вірність. При тому, що диктатор Білорусі не забуває привітати українців з Днем Незалежності. Все це в сумі показує бажання Лукашенка бути хитрішим за всіх, щоб зберегти владу, а війна з Україною точно не допоможе в цьому.

Еспресо розповість, як самопроголошений президент Білорусі Лукашенко грає в ігри Москви, щоб відвернути ЗСУ, а також, щоб зберегти лояльність перед своїм господарем – Путіним.

Хронологія заяв: реальність проти риторики Мінська

Фото: відкриті джерела

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Білорусь стала одним із ключових союзників Росії, надаючи свою територію для російських військ та логістики. Хоча Білорусь офіційно не бере участі у війні, протягом всього конфлікту вона продовжує відігравати свою важливу роль у підтримці російських зусиль. Крім зброї з білоруських складів, яка вже довгий час годує російські сили в Україні, режим Лукашенка продовжує грати в інформаційні ігри, неодноразово даючи приводи говорити у ЗМІ про те, чи нападе білоруська армія на Україну? А нещодавнє розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі ще ближче до кордонів НАТО – чергове попередження Заходу про "червоні лінії" Кремля.

Останні місяці про Білорусь в новинах згадували мало, однак у серпні змінилася стратегія війни. 6 серпня Україна розпочала Курську операцію у війні з Росією – блискавично й несподівано атакувала територію РФ, яка не була прикрита, тому змогла захопити понад 1200 квадратних кілометрів, які в майбутньому можуть мати важливе значення на переговорах. Ця подія стала як сніг на голову для світу, який до останнього вірив в "червоні лінії" Кремля, чия пропаганда не втомлювалася кричати, що напад на їхню територію призведе до застосування ядерної зброї та неминучої відплати. Як бачимо, ядерної зброї РФ не застосувала, однак вкотре показала своє терористичне лице і завдала масованого ракетного удару по енергетиці України. Крім цього, Путін приєднав до атаки, але вже інформаційної, свого вірного союзника – диктатора Білорусі Лукашенка.

"Враховуючи обстановку, що складається в Україні, а також у Курській області Росії, головнокомандувач збройних сил (Лукашенко, - ред.) віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою реагування на будь-які можливі провокації. Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, у тому числі реактивні системи "Полонез" та комплекси "Іскандер", отримали завдання на марш у призначені райони", - сказав 10 серпня очільник білоруського оборонного відомства генерал-лейтенант Віктор Хренін.

Причиною передислокації військ очільник білоруського оборонного відомства назвав "провокацію щодо Республіки Білорусь" з використанням українських ударних дронів, що нібито з'явилися у небі над Білоруссю. Першим про начебто збиття українських безпілотників повідомив Лукашенко.Звісно, жодних доказів білоруська сторона не навела. Натомість у проєкті "Беларускі Гаюн", що відстежує військову діяльність російських і білоруських військ на території країни, написали, що ніякі українські дрони не залітали, їх ніхто не збивав, а Лукашенко просто бреше.

Вже за тиждень, а саме 18 серпня самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь змушена тепер перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії, бо Київ нібито розмістив там понад 120 тис. українських військових. Згодом його підлеглі додали про розгортання засобів ППО та авіації вздовж кордону з Україною. Однак знову таки проєкт "Беларускі Гаюн" 23 серпня написав, що насправді Білорусь перекинула трохи більше тисячі військових. А це точно не третина армії Білорусі, яка загалом становить близько 50 тис. військових.

Реакція України на білоруські заяви

Два тижні влада України майже ніяк не реагувала на всю цю білоруську риторику, однак 25 серпня МЗС України несподівано заявило, що проведення білорусами військових навчань в прикордонній смузі та близько до Чорнобильської АЕС створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

"За даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема, Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК Вагнера", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві закликали посадовців Білорусі "не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви", а її збройні сили - припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону. "Наголошуємо, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу", - додали у МЗС.

Тобто не українські військові попередили й закликали білорусів, що їхні дії можуть мати наслідки, а саме дипломати. Це багато про що говорить. Найперше, що наразі загроза має дипломатичний характер, а не військовий. Тобто це чергова інформаційна гра задля залякування. Підтвердження цьому, що наступного дня після заяви МЗС речник Держприкордонслужби Андрій Демченко сказав протилежне – на білорусько-українському кордоні не фіксується будь-якого переміщення військ, мовляв, ситуація контрольована.

"Загалом на кордоні ситуація незмінна. Сили оборони України різних складових, а це і прикордонники, і Збройні Сили, Національна гвардія, повністю контролюють лінію кордону. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо на нашому держкордоні не було", - зазначив Демченко.

За його словами, підрозділи розвідки також стежать за ситуацією, яка відбувається у глибині території Білорусі, аби "розуміти, наскільки ситуація може змінюватись, щоб ми були готові на тому чи іншому напрямку, якщо якісь дії розпочнуться з території РБ".

"Але можу зазначити, що в безпосередній близькості до нашого кордону ми не відмічаємо і не спостерігаємо ні переміщення техніки, ні особового складу", - додав він.

Також керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко підтвердив цю інформацію, що загрози немає.

"Щодо Білорусі. Не варто панікувати, станом на зараз всі "загрози наступу з Білорусі" виключно інформаційні, не більше. Сили оборони контролюють ситуацію", - написав він 25 серпня.

Які навчання поблизу кордону проводять білоруси

Фото: modmilby

Білоруські військові навчання, що почалися у серпні, проходять у Гомельській області, поблизу кордону з Україною. Вони триватимуть до 6 вересня. Офіційно, головна мета навчань — перевірити готовність територіальної оборони області, оцінити роботу органів управління та військових комісаріатів. Залучені місцеві підрозділи територіальної оборони, а також представники районних виконавчих комітетів. Міністерство оборони Білорусі підкреслює, що ці навчання мають суто оборонний характер.

Цікавості цим навчанням додає те, що 22 серпня Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович провів інспекцію прикордонних районів, де відбувається зміцнення оборонних позицій білоруської армії. Генерал-лейтенант Олександр Вольфович відомий своїми проросійськими поглядами. Він зазначив, що білоруська розвідка уважно стежить за угрупованнями на українській території та готова реагувати на будь-які загрози.

Хоча візит Державного секретаря Ради безпеки Білорусі був широко висвітлений білоруськими державними медіа, аналітики вважають, що це більше схоже на інформаційну операцію, спрямовану на залякування України, ніж на реальну військову загрозу.

Думки експертів: що означають заяви Лукашенка

Ще в середині серпня Центр протидії дезінформації писав, що успіх української операції в Курській області викликає у Білорусі побоювання та тривогу.

"Заява білоруського міністра є частиною інформаційної кампанії з нагнітання напруженості на кордоні з Україною, мета якої – відтягнути до північного кордону українські сили з важливих ділянок фронту. Білорусь вже не вперше вдається до подібних інформаційних атак проти України, діючи в інтересах Москви", - написали в ЦПД.

Керівник "Беларусь 2.0. Робім разам", білоруський громадський діяч Сергій Бульба висловив думку, що Путін не схвалює наступний президентський термін Лукашенка, тому диктатор Білорусі шукає способи довести Кремлю свою необхідність.

"Ось чому він почав говорити про нібито вторгнення українських безпілотників на білоруську територію", - сказав Сергій Бульба.

Міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що Лукашенко все ж розуміє, якщо білоруська армія піде на українців, то від неї "не залишиться навіть згадки, тоді йому і його режиму прийде кінець".

"Оскільки ми відтягуємо сили з Донеччини і Луганщини в Курськ, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за вказівкою Москви хоче зробити щось подібне тут (на північному кордоні з Україною — ред). Але якщо він концентрує війська на кордоні, ми повинні на це реагувати. Ми повинні стягувати війська, які будуть у разі чого протидіяти цьому наступу. Лукашенко балансує, розуміючи, що можна говорити на публіку, можна сказати це в телевізор, але розуміти межі своїх можливостей він також мусить. Інакше йому доведеться дуже швидко тікати кудись в район Зеленого Клину, і невідомо, що там його зустріне, або можливо в Китай", - зазначив Огризко.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман підтвердив, що армія Білорусі буде розбита, якщо Лукашенко полізе у війну.

"Можна з великою ймовірністю бути впевненим, що найближчим часом дії з території Білорусі проти нас проводити не будуть, особливо по суходолу. Адже у протилежному випадку ми можемо використовувати 51 статтю статуту Організації Об’єднаних Націй про самооборону і маємо право атакувати будь-які військові об’єкти на території агресора. Для цього не треба додаткових дозволів", - повідомив він.

Про блеф Лукашенка також висловився військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак в етері Еспресо. Він вважає, що Білорусь почала стягувати війська до кордонів з Україною, щоб змусити Генштаб ЗСУ відтягнути військових із гарячих точок війни.

"Кремль усвідомлює, що не може витягнути ситуацію зараз із Курськом тими силами, які в них є, а перекидання людей, техніки, амуніції з інших напрямків вже відбувається, і це може негативно позначитися для них на тих напрямках. Тому ймовірно було ухвалено рішення: повертаймо в цю гру Білорусь, Лукашенка, щоб він почав напружувати ситуацію - начебто у відповідь на провокацію України збільшувати кількість військ на кордоні з Україною - у Гомелі, Мозелі - Чернігівській, Київській області відповідно", - сказав Ступак.

Експерт додає, що таким чином ворог намагається "змусити українське командування нервувати, бути в режимі турбулентності і змусити відтягнути всі або частину своїх військ з Курської області знову на кордон з Республікою Білорусь, як це було до липня 2024 року".

Такої ж думки дотримується політичний оглядач Віталій Портников.

"Ми прекрасно розуміємо, що робить білоруський диктатор. Його задача — відволікти Збройні Сили України, щоб погіршити ситуацію на Донецькому напрямку і насамперед ситуацію у Курській області Російської Федерації", - написав Портников.

Раніше ми писали, що білоруська армія не може похвалитись ні чисельністю, ні якістю, а також має серйозні проблеми з технікою і боєприпасами, до того ж велику частину з яких віддали на потреби росіян у війні з Україною. Тобто все це лише підкреслює головну тезу, про яку говорять експерти, що Лукашенко продовжує займатися інформаційним блефом. Звісно, це не означає, що Україна може розслабитися, оскільки будь-яка слабинка буде використане проти нас. Однак точно можна сказати, що українська сторона за ці роки навчилася бути готовою як до слів, так і дій Лукашенка по той бік кордону.

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