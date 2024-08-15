Лукашенко розуміє, що в разі нападу на Україну від армії Білорусі не залишиться навіть згадки, - дипломат Огризко

Про це розповів Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії у етері телеканалу "Еспресо".

"Так як ми відтягуємо сили з Донеччини і Луганщини в Курськ, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за вказівкою Москви хоче зробити щось подібне тут (на північному кордоні з Україною — ред). Але якщо він концентрує війська на кордоні, ми повинні на це реагувати. Ми повинні стягувати війська, які будуть у разі чого протидіяти цьому наступу", - зазначив він.

За словами дипломата, Лукашенко розуміє, що від цієї так званої білоруської армії не залишиться навіть згадки дуже швидко, і тоді йому і його режиму прийде кінець.

"Він балансує, розуміючи, що можна говорити на публіку, можна сказати це в телевізор, але розуміти межі своїх можливостей він також мусить. Інакше йому доведеться дуже швидко тікати кудись в район Зеленого Клину, і невідомо, що там його зустріне, або можливо в Китай", - додав він.