Біля Капітолію невідома група встановила статую Трампа й Епштейна
Поблизу Капітолію невідомі встановили статую під назвою "Друзі назавжди" із президентом США Дональдом Трампом, який тримається за руки із покійним фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинуватили в сексуальних злочинах
Про це повідомив The Washington Post.
Зазначено, що ця скульптура є останньою в серії робіт із критикою Трампа, які невідома група розмістила у Вашингтоні.
На табличці статуї написано: "Ми святкуємо довготривалий зв'язок між президентом Дональдом Дж. Трамп та його "найближчим другом" Джеффрі Епштейном".
Під час візиту Трампа до Великої Британії 17 вересня протестувальники висвітили на Віндзорському замку проєкції його фото з Епштейном.
Що відомо про справу Епштейна
У 2007 році мільярдера Джеффрі Епштейна звинувачували у сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до проституції, нагадує "Громадське". Розслідування тривало у 2002-2005 роках у Нью-Йорку та Флориді. Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством — його справу вів Алекс Акоста, який тоді був прокурором Південної Флориди й погодився на угоду з Епштейном. У підсумку той провів у в'язниці лише 13 місяців замість багаторічного, а можливо, й довічного терміну, який міг призначити йому суд. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.
Проте в листопаді 2018 року газета The Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Джеффрі Епштейна і ролі в ньому Алекса Акости. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку Епштейна.
У лютому нинішнього року суддя окружного суду по Південній Флориді Кеннет Марра ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним.
7 липня 2019 року влада США затримала Епштейна. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і "позичав" їх впливовим людям. Мільярдер не визнав провину, а занадто м'яка угода з Епштейном викликала публічну критику на адресу Акости.
Звинувачений у торгівлі людьми та педофілії американський мільярдер Джеффрі Епштейн повісився у камері в 2019 році.
