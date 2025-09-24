Біля Капітолію невідома група встановила статую Трампа й Епштейна

Зазначено, що ця скульптура є останньою в серії робіт із критикою Трампа, які невідома група розмістила у Вашингтоні.

На табличці статуї написано: "Ми святкуємо довготривалий зв'язок між президентом Дональдом Дж. Трамп та його "найближчим другом" Джеффрі Епштейном".

A spray-painted bronze statue titled “Best Friends Forever” showing President Trump and Jeffrey Epstein holding hands was placed on the National Mall in front of the U.S. Capitol early Tuesday.https://t.co/b9nVCyliOC pic.twitter.com/XY021F6nhl — The Washington Post (@washingtonpost) September 23, 2025

Під час візиту Трампа до Великої Британії 17 вересня протестувальники висвітили на Віндзорському замку проєкції його фото з Епштейном.

Що відомо про справу Епштейна

У 2007 році мільярдера Джеффрі Епштейна звинувачували у сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до проституції, нагадує "Громадське". Розслідування тривало у 2002-2005 роках у Нью-Йорку та Флориді. Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством — його справу вів Алекс Акоста, який тоді був прокурором Південної Флориди й погодився на угоду з Епштейном. У підсумку той провів у в'язниці лише 13 місяців замість багаторічного, а можливо, й довічного терміну, який міг призначити йому суд. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.

Проте в листопаді 2018 року газета The Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Джеффрі Епштейна і ролі в ньому Алекса Акости. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку Епштейна.

У лютому нинішнього року суддя окружного суду по Південній Флориді Кеннет Марра ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним.

7 липня 2019 року влада США затримала Епштейна. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і "позичав" їх впливовим людям. Мільярдер не визнав провину, а занадто м'яка угода з Епштейном викликала публічну критику на адресу Акости.

Звинувачений у торгівлі людьми та педофілії американський мільярдер Джеффрі Епштейн повісився у камері в 2019 році.