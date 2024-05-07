"Блеф ні про що": генерал Кривонос щодо погроз РФ завдати ударів по Великій Британії
Ексзаступник секретаря РНБО, політичний та військовий діяч, генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос зазначив, що Росії нема сенсу блефувати, бо Велика Британія має потужні важелі впливу на країну-агресорку
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Путін може наважитися на удари по Великій Британії тільки у тому випадку, коли величезна кількість родичів, дітей, чиновників російського політикуму будуть вивезені з Британії. Крім того, якщо у них ще й заберуть їхнє майно, гроші, які лежать у британських банках, і тоді Росії не буде чого втрачати, відповідно, вона зможе це зробити. А на даному етапі Велика Британія має потужний вентиль, який у будь-який момент може закрутити росіянам у своїй країні, тому ці погрози можуть дуже швидко закінчитися", - прокоментував генерал-майор запасу ЗСУ.
Сергій Кривонос вважає, що подібні погрози РФ у бік Великої Британії - блеф ні про що, бо можна казати все що завгодно, однак, якщо в руках опонентів є важелі впливу, то нема ніякого сенсу блефувати.
- 2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ.
- 6 травня МЗС РФ висловило рішучий протест у зв'язку із заявами глави британського МЗС Девіда Кемерона про право Києва завдавати ударів по Росії британською зброєю. РФ пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.22 Купівля 39.22Продаж 39.74
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе