"Блеф ні про що": генерал Кривонос щодо погроз РФ завдати ударів по Великій Британії

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Путін може наважитися на удари по Великій Британії тільки у тому випадку, коли величезна кількість родичів, дітей, чиновників російського політикуму будуть вивезені з Британії. Крім того, якщо у них ще й заберуть їхнє майно, гроші, які лежать у британських банках, і тоді Росії не буде чого втрачати, відповідно, вона зможе це зробити. А на даному етапі Велика Британія має потужний вентиль, який у будь-який момент може закрутити росіянам у своїй країні, тому ці погрози можуть дуже швидко закінчитися", - прокоментував генерал-майор запасу ЗСУ.

Сергій Кривонос вважає, що подібні погрози РФ у бік Великої Британії - блеф ні про що, бо можна казати все що завгодно, однак, якщо в руках опонентів є важелі впливу, то нема ніякого сенсу блефувати.

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ.

6 травня МЗС РФ висловило рішучий протест у зв'язку із заявами глави британського МЗС Девіда Кемерона про право Києва завдавати ударів по Росії британською зброєю. РФ пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії



