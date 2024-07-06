Блінкен обговорив підтримку України з новопризначеним очільником британського МЗС Леммі

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

Вказано, що Блінкен привітав Леммі з призначенням і заявив, що чекає на зустріч з ним на саміті НАТО, який наступного тижня відбудеться у Вашингтоні.

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"Держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ Леммі наголосили на довготривалому та важливому значенні особливих відносин між США та Великою Британією у вирішенні найбільш нагальних глобальних проблем, включаючи досягнення негайного та довготривалого припинення вогню в Газі та підтримку України проти жорстокої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.