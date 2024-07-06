Блінкен обговорив підтримку України з новопризначеним очільником британського МЗС Леммі
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі: серед обговорених питань - підтримка України
Про це йдеться на сайті Держдепу США.
Вказано, що Блінкен привітав Леммі з призначенням і заявив, що чекає на зустріч з ним на саміті НАТО, який наступного тижня відбудеться у Вашингтоні.
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"Держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ Леммі наголосили на довготривалому та важливому значенні особливих відносин між США та Великою Британією у вирішенні найбільш нагальних глобальних проблем, включаючи досягнення негайного та довготривалого припинення вогню в Газі та підтримку України проти жорстокої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.
- Раніше з новим головою МЗС Британії Леммі провів телефонну розмову очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Говорили про двосторонні відносини.
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