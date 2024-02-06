Блінкен приїхав на Близький Схід і обговорив із саудівським принцом бін Салманом шляхи завершення війни Ізраїлю та ХАМАС
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту на Близький Схід у понеділок, 5 лютого, зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом і обговорив з ним регіональну координацію для завершення кризи між Ізраїлем і ХАМАС
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Блінкен наголосив на важливості розв’язання гуманітарних потреб у Газі та запобігання подальшому поширенню конфлікту.
Пропозиція ХАМАС про припинення вогню, передана катарськими та єгипетськими посередниками минулого тижня, очікує відповіді. Бойовики ХАМАС висловили бажання отримати додаткові гарантії перед ухваленням рішення, вважаючи, що це допоможе покласти край чотиримісячній війні.
Під час свого візиту держсекретар США також прагне отримати підтримку для планів Штатів після укладення перемир’я.
Зокрема, ці плани включають відновлення та управління Газою, створення палестинської держави та нормалізацію відносин арабських країн з Ізраїлем.
- Напередодні п'ять арабських країн представили план врегулювання для післявоєнної Гази, в якому вони заручилися підтримкою США. Однак Ізраїль його не підтримує.
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