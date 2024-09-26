Британія не запросила Маска на інвестиційний саміт: мільярдер відреагував

Про це пише BBC.

Британський мовник припускає, що Маск не отримав запрошення на саміт через його висловлювання під час заворушень у серпні в соцмережах стосовно теорії змови, що британський уряд нібито будує "табори на Фолклендських островах для затриманих під час заворушень людей". Згодом він видалив цей пост.

Тоді міністри Великої Британії заявили, що такі слова американця були "абсолютно невиправданими" і "досить жалюгідними".

"Я не думаю, що хтось повинен їхати до Великої Британії, коли вони звільняють засуджених педофілів, щоб ув'язнити людей за публікації в соціальних мережах", - відреагував Маск на рішення Лондона не запрошувати його на подію.

Раніше у Великій Британії звільнили деяких увʼязнених через переповненість вʼязниць. Водночас на осіб, які відбували покарання за сексуальні злочини, таке рішення уряду не поширювалося.