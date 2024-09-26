Британія не запросила Маска на інвестиційний саміт: мільярдер відреагував
Велика Британія не запросила американського мільярдера Ілона Маска на міжнародний інвестиційний саміт уряду. Натомість підприємець розкритикував таке рішення
Про це пише BBC.
Британський мовник припускає, що Маск не отримав запрошення на саміт через його висловлювання під час заворушень у серпні в соцмережах стосовно теорії змови, що британський уряд нібито будує "табори на Фолклендських островах для затриманих під час заворушень людей". Згодом він видалив цей пост.
Тоді міністри Великої Британії заявили, що такі слова американця були "абсолютно невиправданими" і "досить жалюгідними".
"Я не думаю, що хтось повинен їхати до Великої Британії, коли вони звільняють засуджених педофілів, щоб ув'язнити людей за публікації в соціальних мережах", - відреагував Маск на рішення Лондона не запрошувати його на подію.
Раніше у Великій Британії звільнили деяких увʼязнених через переповненість вʼязниць. Водночас на осіб, які відбували покарання за сексуальні злочини, таке рішення уряду не поширювалося.
Що відомо про масові заворушення у Британії
29 липня 2024 року в містечку Саутпорт поблизу Ліверпуля 17-річний син вихідців з Руанди Аксель Муганва Рудакубана прийшов до танцювального клубу та зарізав трьох неповнолітніх дівчат і поранив ще 8 дітей.
3-4 серпня 2024 року у Великій Британії мали місце масові заворушення та пошкодження майна, в які переросли попередні вуличні протести з приводу вбивства трьох дітей в танцювальному клубі міста Саутпорт.
5 серпня Стармер заявив, що Велика Британія створить "постійну армію" спеціалізованих поліцейських, які боротимуться з заворушеннями.
11 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скасував запланований відпочинок наступного тижня, аби зосередитися на боротьбі з хвилею заворушень, що охопила країну.
19 серпня міністерство юстиції Великої Британії застосувало надзвичайні заходи, що мають назву операція "Ранній світанок", для зменшення переповненості в'язниць після висунення звинувачень сотням учасників заворушень.
24 серпня магістратським судам Великої Британії порадили призупинити винесення вироків та ймовірне увʼязнення учасників антимігрантських заворушень на тлі переповнення вʼязниць принаймні до 10 вересня.
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