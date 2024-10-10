Британія посилила контроль за дотриманням санкцій проти РФ
Велика Британія запустила новий підрозділ з торговельних санкцій. Його наділили новими повноваженнями для покарання компаній, які не дотримуються обмежень на експорт послуг до Росії
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Велика Британія запровадила санкції на суму понад $26 млрд. Новий підрозділ, який отримав назву Управління із застосування торговельних санкцій (OTSI), буде підтримувати компанії в дотриманні цих заходів.
Міністр бізнесу і торгівлі Джонатан Рейнольдс зазначив, що OTSI зіграє ключову роль у забезпеченні дотримання санкцій і, за необхідності, вживатиме рішучі заходи проти порушників.
"Цей підрозділ допоможе нам разом із бізнесом продовжувати чинити максимальний тиск на путінський режим", - наголосив він.
Повідомляється, що OTSI матиме повноваження штрафувати компанії, які порушили санкції, а також оприлюднювати інформацію про них. Також новий підрозділ контролюватиме дотримання санкцій у сфері професійних і ділових послуг, у той час, як контроль за експортом та імпортом товарів залишиться за наявними структурами.
Підрозділ також зможе розслідувати справи громадян Великої Британії, які порушили правила санкцій, працюючи в третіх країнах, що є новим повноваженням в рамках британського режиму застосування торговельних санкцій.
- Велика Британія у четвер, 26 вересня, запровадила санкції проти п'яти суден та двох компаній, пов'язаних з експортом російського скрапленого природного газу.
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