Британія посилила контроль за дотриманням санкцій проти РФ

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Велика Британія запровадила санкції на суму понад $26 млрд. Новий підрозділ, який отримав назву Управління із застосування торговельних санкцій (OTSI), буде підтримувати компанії в дотриманні цих заходів.

Міністр бізнесу і торгівлі Джонатан Рейнольдс зазначив, що OTSI зіграє ключову роль у забезпеченні дотримання санкцій і, за необхідності, вживатиме рішучі заходи проти порушників.

"Цей підрозділ допоможе нам разом із бізнесом продовжувати чинити максимальний тиск на путінський режим", - наголосив він.

Повідомляється, що OTSI матиме повноваження штрафувати компанії, які порушили санкції, а також оприлюднювати інформацію про них. Також новий підрозділ контролюватиме дотримання санкцій у сфері професійних і ділових послуг, у той час, як контроль за експортом та імпортом товарів залишиться за наявними структурами.

Підрозділ також зможе розслідувати справи громадян Великої Британії, які порушили правила санкцій, працюючи в третіх країнах, що є новим повноваженням в рамках британського режиму застосування торговельних санкцій.