Британська розвідка розповіла, про що свідчить збільшення випадків нападів на військкомати в Росії

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Як повідомила російська влада 22 січня 2024 року, з початку повномасштабного вторгнення в Україну на території РФ сталося 220 нападів на військкомати. Інша статистика від "Медіазони" говорить про 113 нападів із 26 липня 2023-го.

Британська розвідка підсумовує, що загалом ці статистичні дані свідчать про подвоєння кількості підпалів комісаріатів за останні пів року.



Водночас директор служби зовнішньої розвідки (СВР) Росії Сергій Наришкін звинувачує винних у підпалах у діях за вказівкою західних чиновників. Однак, на думку експертів, збільшення нападів є дуже ймовірним через посилення почуття незадоволення війною серед російського населення, особливо тих, хто буде мобілізований у разі оголошення другої хвилі мобілізації.

Крім того, частину виконавців цих атак звинуватили в тероризмі й зраді.



"Нова мобілізація буде суперечити обіцянці Путіна від 14 грудня 2023 року про те, що нової хвилі не буде, – атаки з високою ймовірністю свідчать про брак довіри до цих обіцянок", - зазначає міноборони Британії.