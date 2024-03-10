Британський міністр оборони обіцяє Вірменії захист від "російської помсти"

Про це йдеться на сайті парламенту.

Відповідаючи на депутатський запит про те, "як він оцінює потенційні вигоди для оборонної промисловості Великої Британії від виходу Вірменії з ОДКБ", він заявив, що країна визнає це рішення як суверенне право Вірменії, а також "працюватиме з євроатлантичними союзниками, щоб підтримати Вірменію перед загрозою російської помсти".

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"Велика Британія підписала ембарго ОБСЄ на постачання зброї, і тому будь-які вигоди для оборонної промисловості Великобританії мають здійснюватись у рамках встановлених обмежень. Ми продовжимо тісно співпрацювати з Вірменією, щоб вивчити можливості для більш тісної співпраці", - додав міністр.