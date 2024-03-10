Британський міністр оборони обіцяє Вірменії захист від "російської помсти"
Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що його країна працюватиме з євроатлантичними союзниками, щоб захистити Вірменію від загроз з боку РФ
Про це йдеться на сайті парламенту.
Відповідаючи на депутатський запит про те, "як він оцінює потенційні вигоди для оборонної промисловості Великої Британії від виходу Вірменії з ОДКБ", він заявив, що країна визнає це рішення як суверенне право Вірменії, а також "працюватиме з євроатлантичними союзниками, щоб підтримати Вірменію перед загрозою російської помсти".
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"Велика Британія підписала ембарго ОБСЄ на постачання зброї, і тому будь-які вигоди для оборонної промисловості Великобританії мають здійснюватись у рамках встановлених обмежень. Ми продовжимо тісно співпрацювати з Вірменією, щоб вивчити можливості для більш тісної співпраці", - додав міністр.
- Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна "заморозила" участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій "домінує Москва".
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