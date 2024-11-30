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"Буде або так, як в Україні, або так, як в Білорусі": Портников про протести в Грузії

Віталій Бесараб
30 листопада, 2024 субота
20:57
Світ протест у Тбілісі, 29 листопада

Журналіст Віталій Портников вважає, що грузинське суспільство може до кінця протистояти владі й вибороти своє право на європейське майбутнє, або отримати схожу ситуацію з Білоруссю, коли протести були жорстко придушені, а Лукашенко отримав повноту влади

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В Грузії вже відбувся народний протест проти відмови влади від європейської інтеграції. Й мова йде навіть не про фальсифікацію президентських й парламентських виборів, а також про протистояння влади та опозиції. Це про те, що уряд “Грузинської мрії” відбирає в громадян їхнє бажання про більш гідне життя в нормальній країні. Фактично, грузинське суспільство бачить, як влада штовхає їх в бік Москви", - розповів Портников.

Журналіст вважає, що протести в Грузії можуть розгортатись з двома сценаріями.

"Люди в Грузії вийшли на вулиці відстоювати своє право на європейське майбутнє й вже відбулись перші побиття громадян силовими структурами. Тепер може бути або, як в Україні, або, як в Білорусі. Як в Україні означатиме. що процес буде збільшуватись, до нього будуть приєднуватись більше громадян з різних регіонів, влада не зможе протистояти їм й буде змушена піти на дострокові парламентські вибори, а потім зруйнується сама по собі. Так само як зруйнувалась влада Януковича. Може бути так, як було в Білорусі. Тобто, буде жорстко подавлений протест, опозиційні активісти масово опиняться у в'язниці й в країні буде встановлена однопартійна система, а Іванішвілі стане грузинським Лукашенком", - додав він.

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно офіційного рішення центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Тим не менше, партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови і культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні три дні, з 28 листопада.

Оглядачі кажуть про сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.
 

Теги:
Україна
Росія
Білорусь
Грузія
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