"Було б краще, якби Китай не поділяв бажання Росії підірвати Захід і США", - ексрадник держсекретаря США Брайза про надії на "Формулу миру" в Женеві

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

Брайза розцінює згоду Швейцарії на проведення конференції без участі Росії як підтримку України та шлях до відновлення її територіальної цілісності: "Як на мене, то це такий мозковий штурм, спрямований на пошук шляхів досягнення миру таким чином, щоб дозволити Україні відновити свою територіальну цілісність".

Ексрадник держсекретаря США зазначив, що Китай, попри свій так званий мирний план, не виступає як союзник Росії, а скоріше як країна, що має спільні інтереси проти Заходу та США.

"Варто зазначити, що навіть так званий мирний план Китаю, який доволі розмитий щодо України, фактично першим пунктом включав ідею відновлення територіальної цілісності України. Сі Цзіньпін, по суті, використовує Володимира Путіна для виконання брудної роботи - важкої роботи з ведення війни. Китай намагається не надавати Росії зброю і не порушувати санкції, тому що він дуже стурбований вторинними санкціями США. Це ті санкції, які в разі порушення могли б боляче вдарити по китайських банках, наприклад. Якщо китайські банки більше не матимуть доступу до долара США, системи Swift або фінансової системи США, Сі Цзіньпін боїться, що у нього вдома відбудеться власний політичний землетрус", - пояснює Брайза.

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Загалом, він висловлює надію на успіх Женевської конференції та віру в те, що Україна не зазнає тиску щодо відмови від своїх законних вимог на відновлення територіальної цілісності.

"Було б набагато краще, якби Китай, окрім українського питання, не поділяв бажання Росії підірвати Захід і США. Втім, я насправді покладаю значні надії на Женевську конференцію, і впевнений, що не буде серйозного тиску на Україну, в плані того, щоб вона відмовилася від своїх законних вимог очистити свою територію від усіх окупаційних російських військ і цілковито відновити свою територіальну цілісність", - підсумував ексдиректор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США.