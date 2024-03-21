"Захід матиме аргумент": політолог Рейтерович пояснив, як показати Китаю недоговороздатність РФ
Політолог Ігор Рейтерович аналізує дипломатичні кроки Китаю та їх прагнення зробити унікальний внесок у мирний процес врегулювання війни Росії в Україні
Про це керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку" Ігор Рейтерович сказав в етері Еспресо.
"Те, що ми спостерігаємо зараз, ці візити китайських дипломатів, заяви, які вони роблять - це моніторинг взагалі ситуації. Вони оцінюють готовність чи не готовність сторін до певних перемовин і шукають в цих перемовинах місце для Китаю", - пояснює він і додає, що вдруге Китай не дозволить собі фальстарт щодо свого бачення мирного плану закінчення війни Росії в Україні.
Рейтерович нагадав, що після озвучення китайського мирного плану світові на країну полетів шквал негативу.
"Зараз вони будуть максимально тримати цю паузу і вони приєднаються лише тоді до певних ініціатив, коли зможуть вставити туди щось своє, те що вони зможуть назвати унікальною китайською пропозицією, не обов'язково це буде план в цілому, це може бути якась частина плану, але обов'язково з вказуванням, що це авторство Китаю. Ось на такий варіант вони погодяться. Знаєте, тут є певна небезпека, тому що у того ж Сі Цзіньпіна є певні економічні інструменти для того, щоб тиснути, або пробувати впливати на ЄС чи інші країни", - розповів керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку".
За його словами, китайські дипломати вважають за необхідність запросити Росію на перемовини "Формули миру", мовляв, якщо її не запросять, то й Китай не братиме участі.
"Росію можна запросити на той форум, якщо він буде відбуватися за українською "Формулою миру", яку підтримує кілька десятків країни й не лише країн Заходу, але й в тому числі тих, які відносно нещодавно до неї приєдналися, але які не є якимись партнерами Російської Федерації, які категорично виступають проти того, що вона робить. І тоді Китай опиниться в шпагаті. З одного боку вони хотіли, щоб Росію запросили, але РФ відмовиться", - пояснив він.
Рейтерович наголосив, що РФ проти нашої "Формули миру", мовляв, це капітуляція Росії, але якщо її підтримає велика кількість країн, тоді Захід матиме аргумент для Китаю, що Путін не здатен до переговорів і спілкуватися немає сенсу.
"Тут є достатньо широкий простір для маневру і треба цим користуватися, в тому числі й налагоджуючи якісь відносини з цією ж Китайського Народною Республікою. Ми наразі, на жаль, маємо все одно велику проблему - дипломатичне наше відомство практично не працює, бо там ніхто не спілкується з нашими дипломатами. З Китаєм треба пробувати знайти спільну мову, пропонувати якісь певні речі для того, щоб він принаймні займав нейтральну позицію, а не почав відверто підігрувати Російській Федерації", - підсумував він.
- Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан 15 березня закликав сторони "української кризи" якнайшвидше розпочати мирні переговори.
- Також відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі на початку травня, це стане першою поїздкою Сі до Європи з часів пандемії.
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