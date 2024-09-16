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"Через їхню риторику в мене стріляють": Трамп заявив, що на нього скоїли замах через висловлювання Байдена та Гарріс

Марія Науменко
16 вересня, 2024 понедiлок
18:36
Світ Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував президента Джо Байдена і віцепрезидентку Камалу Гарріс за "вкрай провокаційні висловлювання", через які, на його думку, на нього було скоєно замах

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Як стверджує Трамп, потенційний нападник "повірив у риторику Байдена і Гарріса і діяв відповідно до неї".

"Через їхню риторику в мене стріляють, тоді як я - той, хто збирається врятувати країну, а вони - ті, хто руйнує країну - як зсередини, так і ззовні", - наголосив він.

У виданні зауважили, що Трамп не надав доказів своїм заявам, підкресливши, що експрезидент, ймовірно, "планує скористатися останнім драматичним поворотом в одній з найбільш хаотичних президентських кампаній в сучасній політичній історії". 

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Крім того, Трамп звинуватив демократів у тому, що вони представляють його як "загрозу для демократії", заявивши при цьому, що "справжньою загрозою" є Гарріс і Байден.

"Вони роблять це за допомогою комбінації риторики і судових позовів, в які вони мене загортають", - поскаржився він. - Це ті речі, до яких прислухаються небезпечні дурні, як той стрілець".

  • 15 вересня неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Колишній президент перебуває у безпеці. Очільник Білого дому Джо Байден заявив, що доручив забезпечити американську секретну службу ресурсами, необхідними для захисту експрезидента.
Теги:
політика
Президент США
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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