"Через їхню риторику в мене стріляють": Трамп заявив, що на нього скоїли замах через висловлювання Байдена та Гарріс
Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував президента Джо Байдена і віцепрезидентку Камалу Гарріс за "вкрай провокаційні висловлювання", через які, на його думку, на нього було скоєно замах
Про це повідомляє Bloomberg.
Як стверджує Трамп, потенційний нападник "повірив у риторику Байдена і Гарріса і діяв відповідно до неї".
"Через їхню риторику в мене стріляють, тоді як я - той, хто збирається врятувати країну, а вони - ті, хто руйнує країну - як зсередини, так і ззовні", - наголосив він.
У виданні зауважили, що Трамп не надав доказів своїм заявам, підкресливши, що експрезидент, ймовірно, "планує скористатися останнім драматичним поворотом в одній з найбільш хаотичних президентських кампаній в сучасній політичній історії".
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Крім того, Трамп звинуватив демократів у тому, що вони представляють його як "загрозу для демократії", заявивши при цьому, що "справжньою загрозою" є Гарріс і Байден.
"Вони роблять це за допомогою комбінації риторики і судових позовів, в які вони мене загортають", - поскаржився він. - Це ті речі, до яких прислухаються небезпечні дурні, як той стрілець".
- 15 вересня неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Колишній президент перебуває у безпеці. Очільник Білого дому Джо Байден заявив, що доручив забезпечити американську секретну службу ресурсами, необхідними для захисту експрезидента.
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