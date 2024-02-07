Чергова атака РФ на Україну свідчить про відсутність змін у політиці Росії, - міністр-координатор спецслужб Польщі
Чергова ракетна атака Росії на Україну 7 лютого демонструє відсутність змін у російській політиці та способі ведення війни
Про це заявив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк, повідомляє PAP.
Він зауважив, якщо хтось думав, що "буде якесь пом’якшення курсу", то цього не відбувається - війна триває.
"Це має бути висновком для Заходу: підтримаймо Україну, проголосуймо у США за пакети підтримки, тому що цій війні не видно кінця, і в інтересах вільного світу Україна потребує повної підтримки, про що Росія жорстоко нагадує", - сказав Сємоняк.
Також міністр-координатор підкреслив, що будь-які російські ракети, які летять у бік Польщі або пролітають поблизу, змушують перевести систему захисту країни в готовність.
- Вранці 7 лютого РФ запустила по Україні крилаті ракети та ударні безпілотники. Є влучання в різних областях, загинули люди.
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