Чергова атака РФ на Україну свідчить про відсутність змін у політиці Росії, - міністр-координатор спецслужб Польщі

Про це заявив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк, повідомляє PAP.

Він зауважив, якщо хтось думав, що "буде якесь пом’якшення курсу", то цього не відбувається - війна триває.

"Це має бути висновком для Заходу: підтримаймо Україну, проголосуймо у США за пакети підтримки, тому що цій війні не видно кінця, і в інтересах вільного світу Україна потребує повної підтримки, про що Росія жорстоко нагадує", - сказав Сємоняк.

Також міністр-координатор підкреслив, що будь-які російські ракети, які летять у бік Польщі або пролітають поблизу, змушують перевести систему захисту країни в готовність.