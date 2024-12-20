Делегація США прибула до Сирії для зустрічі з повстанцями, відповідальними за повалення режиму Асада
У п'ятницю, 20 грудня, делегація американських дипломатів прибула до Сирії, щоб зустрітися з представниками кількох сирійських угруповань, причетних до повалення режиму Асада
Про це повідомляє Bloomberg.
Американські дипломати запланували зустрічі з представниками різних сирійських угруповань, включаючи повстанське угруповання "Хаят Тахрір Аш-Шам" (HTS), яке визнано терористичною організацією у США.
Згідно з повідомленням Державного департаменту США, в рамках візиту до Дамаска відбудуться зустрічі з "членами громадянського суспільства, активістами, представниками різних громад та іншими сирійськими діячами щодо їхнього бачення майбутнього своєї країни й того, як Сполучені Штати можуть допомогти їм у підтримці".
Крім цього, дипломати планують обговорити питання, пов’язані з долею американських громадян, які зникли під час правління Башара Асада, зокрема журналіста Остіна Тіса, що зник у 2012 році.
До складу делегації входять ключові представники адміністрації США, зокрема Роджер Карстенс, спеціальний посланник президента з питань заручників, та помічник державного секретаря з питань Близького Сходу Барбара Ліф.
- Фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що країна виснажена війною і не становить загрози ні для сусідів, ні для Заходу. Він закликав скасувати санкції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.66 Купівля 41.66Продаж 42.16
- EUR Купівля 43.35Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе