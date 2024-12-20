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Делегація США прибула до Сирії для зустрічі з повстанцями, відповідальними за повалення режиму Асада

Марія Науменко
20 грудня, 2024 п'ятниця
15:35
Світ

У п'ятницю, 20 грудня, делегація американських дипломатів прибула до Сирії, щоб зустрітися з представниками кількох сирійських угруповань, причетних до повалення режиму Асада

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Американські дипломати запланували зустрічі з представниками різних сирійських угруповань, включаючи повстанське угруповання "Хаят Тахрір Аш-Шам" (HTS), яке визнано терористичною організацією у США.

Згідно з повідомленням Державного департаменту США, в рамках візиту до Дамаска відбудуться зустрічі з "членами громадянського суспільства, активістами, представниками різних громад та іншими сирійськими діячами щодо їхнього бачення майбутнього своєї країни й того, як Сполучені Штати можуть допомогти їм у підтримці".

Крім цього, дипломати планують обговорити питання, пов’язані з долею американських громадян, які зникли під час правління Башара Асада, зокрема журналіста Остіна Тіса, що зник у 2012 році.

До складу делегації входять ключові представники адміністрації США, зокрема Роджер Карстенс, спеціальний посланник президента з питань заручників, та помічник державного секретаря з питань Близького Сходу Барбара Ліф.

  • Фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що країна виснажена війною і не становить загрози ні для сусідів, ні для Заходу. Він закликав скасувати санкції.
Теги:
Новини
політика
Сирія
Башар Асад
Близький Схід
США
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