Делегація українських військових "Азову" долучилася до заходу "Захисники Маріуполя — 2 роки у полоні" у Лондоні
У Лондоні відбувся захід "Захисники Маріуполя — 2 роки у полоні", у якому взяли участь делегація військовослужбовців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" НГУ, а також представниці Асоціації родин захисників "Азовсталі"
Про це йдеться на Facebook-сторінці "Азов".
Така зустріч була присвячена темі військовополонених "Азову". До неї також долучились колишній очільник британського уряду Борис Джонсон, ексміністр оборони Бен Воллес, член палати лордів парламенту лорд Майкл Ешкрофт, член парламенту, голова парламентської групи дружби Велика Британія - Україна Боб Сілі, член парламенту Джек Лопресті, а також екс-лідер Консервативної партії сер Іан Данкан Сміт.
Лейтенант Арсеній "Процес" Федосюк, який був у російському полоні 7 місяців, розповів про ставлення росіян до полонених військових "Азову".
"Майже всі наші бійці проходили допити. Вони супроводжувалися важкими тортурами. Деяких людей били до смерті, навмисно чи ні. Вони ставляться до "Азову", як до своїх особистих ворогів. Перебування у полоні для нас було дуже важким", - сказав він.
Представники делегації акцентували на потребі розголосу відсутності азовців у більшості груп обміну полоненими та якнайшвидшого повернення понад 900 бійців "Азову".
"Ми не маємо вірити жодному слову пропаганди Путіна про бригаду "Азов". Вони герої, які борються за свою країну, і роблять це успішно. Дякую від усього серця за те, що ви робите!" - заявив на зустрічі Джонсон, висловивши підтримку "Азову".
Фото: Азов
- 1 лютого командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ підполковник Денис Прокопенко (Редіс) заявив, що в полоні ворога залишаються понад 900 бійців "Азова".
- 18 березня членкиня Асоціації родин захисників Азовсталі Сандра Кротевич заявила, що сьогодні українська влада робить недостатньо для того, щоб повернути з російського полону військовослужбовців, які вийшли з Азовсталі.
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