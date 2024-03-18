Влада робить недостатньо для повернення полонених азовців, - членкиня Асоціації родин захисників Азовсталі Кротевич

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"Наша влада намагається нам пояснити, що в списках на обмін полоненими немає військових, які вийшли з Азовсталі, тим, що росіяни просто не хочуть їх віддавати. Втім, на мою думку, наша держава дуже мало робить для того, щоб включити їх у списки полонених й повернути додому. Не може бути такого, що рік пройшов і не вдалося повернути жодного азовця", - розповіла Кротевич.



На думку Кротевич, влада просто не хоче повертати полонених азовців.



"Коли влада хотіла, то все в них виходило. Вони змогли скласти списки й обміняти наших хлопців. Зараз я бачу, що вони не хочуть цього робити. Іншого пояснення ми не маємо. Влада просто не хоче їх повертати. Це моя особиста думка", - додала вона.

У середу, 31 січня, Україна повернула з російського полону 207 українців, серед яких воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та працівники поліції.

1 лютого командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ підполковник Денис Прокопенко (Редіс) заявив, що в полоні ворога залишаються понад 900 бійців "Азова"