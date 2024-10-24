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Держдума РФ ратифікувала договір про "всеосяжне партнерство" з КНДР

Олена Будько
24 жовтня, 2024 четвер
19:34
Світ Держдума Росії

У четвер, 24 жовтня, нижня палата російського парламенту, державна дума, проголосувала за ратифікацію договору про всеосяжне партнерство між Росією і Північною Кореєю

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Про це повідомило російське пропагандистське державне агентство ТАСС.

У статті 4-й договору йдеться про те, що в разі, якщо одна зі сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави або кількох держав і виявиться таким чином у стані війни, то інша сторона має негайно надати "військову й іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами".

У міністерстві закордонних справ Росії зазначили, мовляв, договір про всеосяжне стратегічне партнерство РФ і КНДР підписано "в умовах нарощування присутності США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", він має "очевидно оборонний характер" і "не спрямований проти третіх країн". А також додали, начебто цей документ "покликаний знизити ризики ескалації на Корейському півострові, зокрема ядерної".

Окрім того, як наголосили в МЗС Росії, згаданий договір "не містить жодних таємних пунктів". І висловили переконання, що "Пхеньян не затримуватиметься" з його ратифікацією.

Договір набуде чинності після того, як сторони-підписанти обміняються ратифікаційними грамотами.

  • 7 жовтня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що КНДР буде прискорювати кроки, аби стати військовою наддержавою з ядерною зброєю, та не виключатиме її застосування в разі нападу ворогів.
  • 14 жовтня російський диктатор Володимир Путін вніс на розгляд до держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР
Теги:
Новини
Росія
КНДР
Держдума РФ
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