Держдума РФ ратифікувала договір про "всеосяжне партнерство" з КНДР

Про це повідомило російське пропагандистське державне агентство ТАСС.

У статті 4-й договору йдеться про те, що в разі, якщо одна зі сторін зазнає збройного нападу з боку будь-якої держави або кількох держав і виявиться таким чином у стані війни, то інша сторона має негайно надати "військову й іншу допомогу всіма наявними в її розпорядженні засобами".

У міністерстві закордонних справ Росії зазначили, мовляв, договір про всеосяжне стратегічне партнерство РФ і КНДР підписано "в умовах нарощування присутності США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", він має "очевидно оборонний характер" і "не спрямований проти третіх країн". А також додали, начебто цей документ "покликаний знизити ризики ескалації на Корейському півострові, зокрема ядерної".

Окрім того, як наголосили в МЗС Росії, згаданий договір "не містить жодних таємних пунктів". І висловили переконання, що "Пхеньян не затримуватиметься" з його ратифікацією.

Договір набуде чинності після того, як сторони-підписанти обміняються ратифікаційними грамотами.