Держдума у відповідь на депортацію росіян з Латвії поширила фейки про "суїциди через нездачу іспитів", - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegam-каналі.

"Держдума заявила про нібито "смерті під час іспитів з латиської", "суїциди після нездачі іспитів", примус заповнювати "анкети лояльності" та складати тест з латиської "навіть глухонімим і сліпим", яких потім "масово депортують", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив ЦПД, така реакція зумовлена рішенням Латвії депортувати понад 800 громадян Росії, які не склали іспит на знання державної мови. Цей іспит є однією з умов для отримання або збереження статусу довгострокового резидента ЄС.

Наголошується, що понад 30 тисяч росіян виконали ці вимоги, частина виїхала самостійно, а примусові депортації не мають масового характеру. А так звана "анкета лояльності" є інструментом оцінки ризиків, а не підставою для автоматичної депортації.

"У держдумі не надали доказів своїм звинуваченням, окрім анонімних дописів. У Латвії медичні винятки передбачені законом, а історії про "масові депортації" не підтверджуються — йдеться про індивідуальні рішення після перевірок і строків подання документів", - додав ЦПД.

Центр підкреслив, що таким чином Кремль намагається відновити наратив про "захист російськомовних", аби чинити тиск на Балтію та виправдати свої гібридні дії. Замість фактів використовуються маніпулятивні повідомлення із соцмереж, щоб дискредитувати Латвію та сіяти ворожнечу.