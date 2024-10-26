Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Для захисту прав полонених та їхніх родин": Буданов підписав меморандум про співпрацю зі Світовим конгресом українців

"Для захисту прав полонених та їхніх родин": Буданов підписав меморандум про співпрацю зі Світовим конгресом українців

Світлана Кравченко
26 жовтня, 2024 субота
13:26
Світ Буданов підписав меморандум про співпрацю зі Світовим конгресом українців

Голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов підписав меморандум про співпрацю з президентом Світового конгресу українців Павлом Ґродом

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу. 

Зазначається, що відомство, очолюване Будановим, спільно зі СКУ працюватимуть заради підтримки військовополонених та їхніх родин. 

Підписаний меморандум визначає умови партнерства задля захисту прав українських захисників та захисниць, які перебувають у ворожому полоні, а також їхніх родин. Крім того, документ декларує підтримку всіх інших українців, які постраждали внаслідок російської агресії.

У межах цієї співпраці запланована спільна діяльність Коордштабу та Конгресу, спрямована на захист постраждалих від агресії РФ, передусім тих українців, яких ворог примусово утримує в ізоляції на своїй території.

Основними напрямками взаємодії підписантів є:

  • гуманітарна допомога, соціально-правовий захист, волонтерство;
  • медична допомога, психологічна та фізична реабілітація;
  • національна ідентичність, культура та просвіта;
  • міжнародна адвокація, дипломатичний вплив на безпекові виклики.

"Для нас важлива підтримка небайдужих українців у будь-якій країні світу. Лише спільними зусиллями ми зможемо досягнути поставленої мети – визволити й повернути з російської неволі всіх наших громадян", - наголосив Буданов.

Довідка. Світовий конгрес українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. До світової мережі СКУ входять українські діаспорні організації з понад 80 країн світу.

  • Нагадаємо, 18 жовтня відбувся обмін полоненими з Росією, внаслідок якого додому повернулися 95 українських військовослужбовців. Крім того, з російського полону додому повернувся правозахисник, військовослужбовець і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.
Теги:
Новини
Україна
військові
полонені
Війна з Росією
Кирило Буданов
Читайте також:
Антоніу Гутерріш
Автор Ольга Бабишена
26 жовтня, 2024 субота
Гутерреш розповів про мету участі в саміті БРІКС у російській Казані
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Автор Юлія Лаврук
25 жовтня, 2024 п'ятниця
МЗС Північної Кореї прокоментувало інформацію про відправку військ до Росії
Максим Жорін
Автор Влад Дідусь
25 жовтня, 2024 п'ятниця
"Враховуючи ситуацію з Селидовим і Покровськом": Жорін із 3-ї ОШБр закликав готувати Дніпропетровщину до оборони
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
26 жовтня
13:29
зіткнення двох легкомоторних літаків у Сіднеї
В Австралії зіткнулися два легкомоторні літаки: є загиблі
13:12
Росіяни відправили близько 100 школярів із ТОТ Херсонщини до Тули для підготовки до вступу в російські ВНЗ
12:56
сили ППО
Комбінована нічна атака РФ: сили ППО знищили 44 ворожих "шахеди"
12:43
Оновлено
Київ. У будинок влучив "шахед". 25.10.2024
РФ ввечері атакувала Україну "шахедами" та ракетами: у Києві, Дніпрі та на Київщині є руйнування, загинули 6 людей, серед них - діти
12:39
Україна в ніч на 27 жовтня перейде на зимовий час. Можливо востаннє
12:31
Вандали у Кривому Розі пошкодили майже 40 модульних укриттів
12:03
OPINION
За стіл з нелюдом Путіним не гидує сідати не лише Гутерреш
11:26
ЗСУ
Уряд ухвалив часткове відновлення бронювання від мобілізації: хто зможе продовжити термін
10:50
Ексклюзив
Азовсталь
"Після нашої перемоги, деякі люди мають відповідати за втрачені можливості й легковажність": офіцер "Азову" Фльорко про бої в Маріуполі у 2022 році
10:44
світло
До 14 годин без світла: в Еквадорі посилили відключення електроенергії через посуху
10:42
Білл Нельсон
Очільник NASA закликав розслідувати інформацію WSJ про регулярні розмови Маска і Путіна
10:08
грузія
У Грузії проходять парламентські вибори, які можуть стати найнапруженішими за останні роки
10:04
Ексклюзив
ДБР затримало керівницю МСЕК Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів
Конфіскацію коштів у звинувачених в корупції лікарів МСЕК можна здійснити лише після судового вироку, - колишній головний військовий прокурор України Чумак
10:00
OPINION
"Вовина тисяча": злочин перед ЗСУ
09:41
На фото: Бейонсе побила рекорд "Греммі"
Співачка Бейонсе підтримала Гарріс під час виступу на передвиборчому мітингу
09:25
Зеленський
Зеленський призначив Гаврилюка головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва
09:23
Херсонська область
Війська РФ вночі атакували Херсон і область: загинули двоє людей, є поранений
09:00
військові навчання, Тайвань
США передадуть пакет зброї Тайваню на $2 млрд: він включає ППО, що була випробувана в Україні
08:27
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення операції нічних авіаударів по Ірану
08:15
Оновлено
Покровськ
Протягом доби на фронті сталося 192 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках
08:05
OPINION
​Китай створює "тіньову ООН"
08:01
Анонс
Педрі, Джуд Беллінгем, Ла Ліга, Реал - Барселона
"Реал" - "Барселона": де та коли дивитись перше Ель Класіко для Мбаппе
08:00
Огляд
Хаотична втіха життям, оповідання для реготання і таємниця Темних Вод – 5 книг про те, як все вдається
07:48
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували майже 1700 російських окупантів
07:33
Оксана Маркарова
Україна прагне конфіскувати всі заморожені російські активи, - посолка Маркарова
06:58
Білорусь, війська Білорусі
Білорусь зупинила будівництво військового містечка біля кордону з Україною
06:42
Недобудована дзвіниця-"голуб" поряд із Свято-Михайлівським гарнізонним собором у Черкасах
У недобудованій дзвіниці колишнього собору УПЦ МП в Черкасах облаштують військовий музей
06:22
На фото людина, що працює за комп'ютером
Китайські хакери здійснили атаку на телефони працівників штабу Гарріс
05:30
Оновлено
Ілюстративне фото
Ізраїль завдає авіаударів по Ірану у відповідь на атаки з початку жовтня
04:52
Антоніу Гутерріш
Гутерреш розповів про мету участі в саміті БРІКС у російській Казані
03:18
Джон Кірбі
"Незрозуміло, з якою метою": у Білому домі вважають, що частину солдатів КНДР можуть відправити в Курськ
02:57
Угорщина
МЗС Угорщини викликало посла Хорватії через заяву хорватського міністра оборони щодо України
02:02
Віктор Медведчук
АРМА виставить на продаж 136 картин з колекції Медведчука вартістю 4 млн грн
01:24
G7
Країни G7 домовилися про надання Україні кредиту в $50 млрд, коштом прибутків від активів РФ
2024, п'ятниця
25 жовтня
23:05
Україна розпочала переговори з Болгарією щодо безпекової угоди
23:00
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн скасувала переговори з Вучевичем через зустріч прем'єра Сербії з російським міністром
22:44
Може контролювати рівень цукру в крові: Apple тестує новий застосунок для хворих на діабет
22:15
Ексклюзив
військові РФ
Війська КНДР в РФ свідчать про те, що РФ неспроможна сама виграти війну, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
21:53
Литва прапор
Литва демонтує лінії електропередачі з РФ і Білоруссю
21:47
Володимир Зеленський
Зеленський доручив створити технологічну Ставку та назвав її пріоритетом дрони
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV