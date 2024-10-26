"Для захисту прав полонених та їхніх родин": Буданов підписав меморандум про співпрацю зі Світовим конгресом українців

Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу.

Зазначається, що відомство, очолюване Будановим, спільно зі СКУ працюватимуть заради підтримки військовополонених та їхніх родин.

Підписаний меморандум визначає умови партнерства задля захисту прав українських захисників та захисниць, які перебувають у ворожому полоні, а також їхніх родин. Крім того, документ декларує підтримку всіх інших українців, які постраждали внаслідок російської агресії.

У межах цієї співпраці запланована спільна діяльність Коордштабу та Конгресу, спрямована на захист постраждалих від агресії РФ, передусім тих українців, яких ворог примусово утримує в ізоляції на своїй території.

Основними напрямками взаємодії підписантів є:

гуманітарна допомога, соціально-правовий захист, волонтерство;

медична допомога, психологічна та фізична реабілітація;

національна ідентичність, культура та просвіта;

міжнародна адвокація, дипломатичний вплив на безпекові виклики.

"Для нас важлива підтримка небайдужих українців у будь-якій країні світу. Лише спільними зусиллями ми зможемо досягнути поставленої мети – визволити й повернути з російської неволі всіх наших громадян", - наголосив Буданов.



Довідка. Світовий конгрес українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. До світової мережі СКУ входять українські діаспорні організації з понад 80 країн світу.