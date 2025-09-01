До Києва прибули лідери двох коаліційних фракцій бундестагу

Про це повідомляє DW з посиланням на dpa.

Керівники парламентських груп ФРН Єнс Шпан і Маттіас Мірш здійснили перший спільний візит до Києва. Окрім того, це перший візит в Україну для обох з них. У Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.

"Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу", - сказав Шпан журналістам після прибуття у Київ.

Відповідаючи на запитання про гарантії безпеки для України, зокрема про можливість розгортання контингенту, Шпан зазначив, що найкращою гарантією є добре оснащена українська армія.

"Першою і найважливішою гарантією безпеки для України є українська армія. Насамперед ми хочемо оснастити її якомога краще", - наголосив лідер ХДС/ХСС.

Мірш також підтвердив його позицію.

Водночас щодо можливого розгортання солдатів бундесверу в Україні німецькі політики ухилилися від відповіді, хоча й не виключають такого варіанту.

"Насамперед планувалося озброїти та екіпірувати українську армію, надавати їй постійну підтримку, а потім, спільно з американцями, надати Україні гарантії безпеки. Існує безліч варіантів, які саме і як, це буде обговорюватися під час переговорів", - додав Шпан.