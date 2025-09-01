До Києва прибули лідери двох коаліційних фракцій бундестагу
У понеділок, 1 вересня, Єнс Шпан з блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини приїхали в Україну
Про це повідомляє DW з посиланням на dpa.
Керівники парламентських груп ФРН Єнс Шпан і Маттіас Мірш здійснили перший спільний візит до Києва. Окрім того, це перший візит в Україну для обох з них. У Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.
"Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу", - сказав Шпан журналістам після прибуття у Київ.
Відповідаючи на запитання про гарантії безпеки для України, зокрема про можливість розгортання контингенту, Шпан зазначив, що найкращою гарантією є добре оснащена українська армія.
"Першою і найважливішою гарантією безпеки для України є українська армія. Насамперед ми хочемо оснастити її якомога краще", - наголосив лідер ХДС/ХСС.
Мірш також підтвердив його позицію.
Водночас щодо можливого розгортання солдатів бундесверу в Україні німецькі політики ухилилися від відповіді, хоча й не виключають такого варіанту.
"Насамперед планувалося озброїти та екіпірувати українську армію, надавати їй постійну підтримку, а потім, спільно з американцями, надати Україні гарантії безпеки. Існує безліч варіантів, які саме і як, це буде обговорюватися під час переговорів", - додав Шпан.
- Раніше повідомлялось, що у випадку ймовірної мирної угоди 10 європейських країн готові відправити своїх військових в Україну для гарантій безпеки.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа має "досить точний план" щодо ймовірного відправлення військових в Україну у вигляді повоєнних гарантій безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.59
- EUR Купівля 48Продаж 48.69
- Актуальне
- Важливе