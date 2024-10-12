Дуда заявив, що євроінтеграція України буде одним із пріоритетів Польщі під час головування в ЄС

Про це Дуда заявив після зустрічі президентів у форматі групи "Аррайолос" у Кракові, передає Укрінформ.

Президент Польщі розповів, що разом з іншими очільниками країн групи вони "неодноразово порушували питання спільної підтримки України".

"Неодноразово порушувалися питання, як діяти, щоб Україна не лише пережила жахливу агресію Росії, з якою вона зараз стикається, а і як діяти, щоб Україна якнайшвидше була прийнята до ЄС", - зазначив Дуда.

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За його словами, під час польського головування в ЄС у першій половині наступного року пріоритетами будуть євроінтеграція нових країн, зокрема, України.

"Ми також говорили про питання євроінтеграції нових держав, тобто про «відкриті двері» в Європу, які, на нашу думку, необхідно зберегти. І ми зазначили, що країни, які, як ми припускаємо, будуть першими прийняті до ЄС, це Україна, а також Молдова, країни Західних Балкан", - наголосив очільник Польщі.

Крім того, одним з пріоритетів буде відновлення України після воєнних руйнувань.