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"Дуже тривожна історія": аналітик Голубов про результати виборів у Німеччині

Марина Клюєва
8 вересня, 2024 неділя
22:23
Світ Німеччина уряд

Аналітик Олександр Голубов вважає, що результати виборів у Німеччині є тривожними

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо. 

"Це насправді дуже тривожна історія, тому що ми бачимо, що, по-перше, абсолютно радикальні партії, з абсолютно дикими подекуди ідеями набирають величезну підтримку. Для українців це передусім тривожно, бо це антиукраїнські партії в межах нібито пристойного. Тому що всі кажуть, що війна це погано і тому подібне, але після цієї ремарки одразу починають повторювати Путінські наративи про те, що з Росією треба дружити, і вона велика, і без неї ніяк, і взагалі НАТО в усьому винне", - сказав він.

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Також аналітик наголосив на географічному поділі серед виборців.

"По-друге, ми бачимо дуже чіткий розкол між східною і західною Німеччиною. Якщо подивитися на карту електоральних уподобань після виборів до європарламенту, дуже чітко видно, де проходить кордон між східною і західною Німеччиною, при чому не залежно від окремих виборчих дільниць. Ось буквально якщо найзахідніша виборча дільниця східної Німеччини голосувала за Альтернативу для Німеччини, найсхідніша дільниця західної Німеччини голосувала за Християнських демократів. Цей кордон абсолютно географічний: там, де починається східна Німеччина, там починається прихильність до радикальних партій, принаймні значно більша, ніж на заході", - додав Олександр Голубов.

  • 6 вересня повідомлялось, що розвідники ФБР стверджують, що російська дезінформація та пропаганда зосереджується на виборах у Німеччині, щоб послабити підтримку України та просунути ультраправу партію "Альтернативу для Німеччини".
Теги:
Україна
Росія
вибори
політика
Німеччина
Війна з Росією
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