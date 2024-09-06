ФБР звинуватило Росію у спробах вплинути на вибори у Німеччині, щоб послабити підтримку України
Розвідники ФБР стверджують, що російська дезінформація та пропаганда зосереджується на виборах у Німеччині, щоб послабити підтримку України та просунути ультраправу партію "Альтернативу для Німеччини"
Про це повідомляє Spiegel.
Зазначають, що Москва впливає на вибори у США, а Німеччина є однією з головних цілей російської дезінформації протягом щонайменше двох років.
4 вересня міністерство фінансів США запровадило санкції проти головної редакторки російського телеканалу RT Маргарити Симоньян та інших пропагандистів з РФ. Американські міністерства також опублікували судові документи, які свідчать про втручання Москви в нинішню президентську виборчу кампанію в США.
У звіті поліції наводять цитати із записів відповідних зустрічей російських учасників дезінформаційних кампаній, які обговорювали стратегії "дискредитації" США, Британії та НАТО і "донесення правди про війну в Україні". Там також йдеться про зосередження уваги навколо Німеччини.
За даними ФБР, в одному із документів російській компанії "Агентство соціального проєктування" йдеться про те, що метою було "посилення внутрішньої напруженості в країнах-союзниках США" для просування інтересів Росії на міжнародній арені. З цією метою "Альтернатива для Німеччини" мала бути підтримана "всіма можливими засобами". Метою було створення "образу мучеників" партії, "які страждають за демократію і національні інтереси Німеччини". Це мало бути досягнуто, наприклад, шляхом поширення фальшивих відеороликів або вебсайтів.
Розслідування ФБР зосереджується насамперед на російській кампанії "двійників", тобто імітації вебсайтів існуючих якісних ЗМІ та державних установ. На думку американського уряду, спроби впливу ініціюються з самого верху – "під керівництвом і контролем адміністрації президента Росії".
- Віцепрезидентка США Камала Гарріс лідирує в опитуваннях та випереджає ексочільника США Дональда Трампа у шести ключових штатах: Аризоні, Джорджії, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.
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