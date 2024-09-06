На місцевих виборах, що відбулися вчора у федеральних землях Німеччини — Тюрингії та Саксонії, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) значно зміцнила свої позиції. Ліворадикальна партія "Союз Сари Вагенкнехт" (BSW), яка відкололася від Der Linke, теж непогано набрала - коштом голосів від колишньої партії.

У Тюрингії AfD набрала 32,8%. Це вперше після війни ультраправа партія виграла вибори на рівні федеральної землі. Християнсько-демократичний союз (ХДС), який традиційно домінував у регіоні, набрав 23,6%. У Саксонії ХДС вдалося зберегти лідерство, набравши 31,9%, однак AfD була майже поруч з 30,6%.

Для коаліції Шольца ці вибори — провальні. У Тюрингії СДПН отримала свій найгірший результат за всю післявоєнну історію — лише 6,1%, тоді як "зелені" та "вільні демократи" взагалі не змогли обратися до земельного парламенту.

На федеральному рівні ХДС впевнено тримає лідерство і лишається фаворитом виборів у бундестаг, які відбудуться восени 2025.

Про що цей результат? Результати в обох землях відображають невдоволення федеральним урядом через інфляцію, ціни на енергоносії, економічну політику. Сюди ж — стара тенденція на сході Німеччини до зростання євроскептичних та антиміграційних настроїв. Так, вони й на заході країни є, але значно слабші.

Чому саме на сході Німеччини так популярні ультраліві та ще більше — ультраправі? Тут є кілька причин.

Відсутність нормальної денацифікації. Так, номінально у НДР засуджували нацизм і будували соціалізм. Але ніякого прийняття провини й рефлексії за підсумками війни не було. Війна була оголошена війною Гітлера, а німці — невинними жертвами. Ну, в крайньому разі, всі винні німці або загинули, або втекли на Захід.

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Східні німці менш стійкі до головного інструменту ультраправої пропаганди — маніпуляції страхами. Страхами перед елітами, Брюсселем, мігрантами, війною, бідністю. Неважливо.

Економічна ситуація. Значна частина східних відчуває "несправедливість" у тому розподілі благ, який склався у Німеччині. Схід все ще значно бідніший. Відповідно, будь-яка криза сприймається набагато гостріше і веде до радикалізації.

Три попередні чинники також створюють запит на сильну руку. Особливо сильну руку люблять там, де є ностальгія "по славетних часах". Згадайте пункт про відсутність денацифікації.

Ксенофобській, антизахідній і проросійській пропаганді є де розгулятися. Як AfD, так і BSW скористалися настроями значної частини місцевих. Зокрема, тим, що вони проти підтримки України й санкцій щодо Росії. AfD от агітувала за відновлення закупівель нафти та газу у РФ.

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Те саме з мігрантофобією. Якщо для західних німців маси мігрантів норма ще з 1950-х років (від турків та корейців до іспанців і балканців), то на сході "інші" сприймаються більш вороже. А приплив величезної кількості біженців (які тікають від війн і гуманітарних криз, а не їдуть шукати роботу) значно погіршує ситуацію.

Чи отримає AfD реальну владу у східних землях? А от скоріше за все — ні. Інші партії відмовляються співпрацювати з ними. Ця патова ситуація може призвести до складних коаліційних переговорів з можливістю того, що ХДС доведеться співпрацювати з BSW — варіант, який багатьом у ХДС видається неприйнятним.

Як висновок. Ці вибори підкреслили поглиблення політичного розколу між східною та західною частинами країни. Зростання впливу AfD і BSW відображає наростальне розчарування традиційними партіями та бажання альтернатив, особливо серед виборців, які вважають себе "забутими" на фоні економічних і соціальних змін.

Запит на радикалів впаде, якщо ситуація на континенті переживе реальну деескалацію. Тобто коли загроза з боку Росії буде нейтралізована, а ситуація в економіці налагодиться. Також бажано б було знизити рівень насилля по всьому світу, бо біженці їдуть в Європу не просто так. А тому, що їх дім спалили якісь чергові вагнера, яких не нейтралізував цивілізований світ.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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