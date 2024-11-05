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Дуже висока явка виборців, це досить нетипово: кореспондентка Голосу Америки про день виборів у США

Ірена Моляр
5 листопада, 2024 вiвторок
19:51
Світ вибори у США

Ірина Соломко, кореспондентка Голосу Америки, яка перебуває в місті Філадельфія, штат Пенсильванія, зауважила, що спостерігачі на виборчих дільницях у США звертають увагу, що такої високої явки виборців не бачили вже давно

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Тема виборів у США вже не перший місяць є темою № 1 для американських медіа. Тому я б не сказала, що сьогодні, 5 листопада, додалося щось нового, навпаки – формат висвітлювання дня голосування дуже новинний. Багато новин із різних штатів, які є важливими, наприклад, зі "штатів-гойдалок", таких як Пенсильванія, де я зараз перебуваю. Було вже кілька новин, що у декількох штатах повідомлялося про замінування дільниць, відповідно там на певний час зупинили перебіг голосування. Але зрештою голосування відбувається в нормальному режимі. Можна вже сказати, що дуже висока явка виборців", - зазначила кореспондентка Голосу Америки.

За її словами, люди, які присутні на дільницях у різних якостях, особливо спостерігачі, звертають увагу на те, що вони такої явки не бачили вже давно.

"Ми на дільниці в передмісті Філадельфії з самого ранку і вже бачили, що кілька разів утворювалася черга, щоб зайти на дільницю та проголосувати. Це досить нетипово, бо зазвичай якщо є черги, то це ближче до вечора, коли люди закінчують робочий день. Дільниця, на якій ми перебуваємо, це "червоний округ", тобто більшість мешканців є республіканцями й вочевидь будуть підтримувати Дональда Трампа і про це відкрито говорять. Деякі люди приходять у футболках, на яких зображений Трамп, також до дільниці приїжджала машина з прапорами на підтримку кандидата від республіканців. Відбувається все активно, сьогодні важлива подія не тільки для Сполучених Штатів, а й для всього світу", - резюмувала Ірина Соломко.

 

 

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  • Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп проголосував на виборчій дільниці у Флориді. Він висловив упевненість у своїй перемозі.
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Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
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