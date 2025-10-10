"Дякую президенту Путіну!": Трамп відреагував на заяву диктатора щодо Нобелівської премії миру

Про це американський президент написав у соцмережі Truth Social.

У своїй заяві російський диктатор наголосив, що були випадки, коли Нобелівську премію миру присуджували людям, які "нічого для цього не зробили", і тепер, за його словами, авторитет цієї нагороди майже знищений.

Путін наголосив, що Дональд Трамп старається та працює над розвʼязанням питань щодо миру та врегулюванням складних світових ситуацій.

"Гідний чи не гідний президент США Нобелівської премії - не знаю. Але він реально багато робить для того, щоб врегулювати такі складні, які тривають десятиліттями кризи. І я вже говорив, я знаю точно, відносно до кризи в Україні він щиро прагне цього. Щось вдалося, щось не вдалося. Можливо, нам багато що вдасться зробити на основі домовленостей та обговорень в Анкориджі", - йдеться у заяві диктатора.

У відповідь американський лідер поширив заяву Путіна у своїй соцмережі Truth Social, з підписом "Дякую президенту Путіну!".