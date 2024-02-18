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Ексклюзив

"Єдина справжня опозиція РФ зараз у легіоні "Свобода Росії" та партизанських рухах", - ексдепутат держдуми Пономарьов

18 лютого, 2024 неділя
22:30
Світ Навальний

Депутат держдуми РФ (2007-2016), член виконавчої ради зʼїзду народних депутатів Ілля Пономарьов вважає, що єдина справжня опозиція - це та, яка веде збройну війну проти російського режиму

Про це він заявив у вечірньому етері Еспресо.

На запитання про опозиційний потенціал в Росії на прикладі руху Навального, Пономарьов сказав: "Перш за все електорат Навального, його прихильники дивляться на те, що їм каже ФБК (Некомерційна організація "Фонд боротьби з корупцією", створена Олексієм Навальним у 2011 році, - ред.), а ФБК завжди їм казав: давайте там з ліхтариками, давайте там з білими пакетиками, давайте щось інше, але там жодного озброєного протесту, жодної реальної боротьби. Звичайно вони зараз до цього і ставиться й ФБК досі нічого не сказав, не закликав до якоїсь акції протесту, що також дуже мені не подобається".

Ексдепутат держдуми РФ пояснив, що пропонував "Фонду боротьби з корупцією" Навального зробити спільну опозиційну акцію в підтримку загиблого очільника.

"Але ініціатива повинна бути за ними. Врешті-решт нам потрібно розуміти, що єдина справжня опозиція - це та опозиція, яка тримає зброю в легіоні "Свобода Росії" й інших російських підрозділах - це партизанський рух, а їх Навальний і його люди завжди критикували", - підсумував член виконавчої ради зʼїзду народних депутатів РФ.

Що передувало

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи у цьому Путіна.

У Росії не дозволяють класти квіти в пам'ять про Навального. Вже нараховуються сотні затриманих поліцією.

Нагадаємо, близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. За останніми офіційно не підтвердженими даними, воно знаходиться у Салехарді.

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у Слідчому комітеті Росії та оточенні Навального повідомило російське опозиційне видання Sota, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Теги:
Новини
Росія
російська армія
Війна з Росією
Олексій Навальний
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