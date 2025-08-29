Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Єдине, що працює, – це тиск": Каллас розповіла, яким буде 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

"Єдине, що працює, – це тиск": Каллас розповіла, яким буде 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Марія Науменко
29 серпня, 2025 п'ятниця
16:00
Світ Кая Каллас

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європейський Союз працює над новим, 19-м пакетом санкцій проти Росії. Він буде спрямований проти енергетичного сектору та фінансових послуг, щоб обмежити доступ Москви до капіталу

Зміст

Про це вона заявила під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені.

За її словами, після нових атак РФ на Київ, під час яких постраждала європейська делегація, стало очевидно, що Кремль ігнорує будь-які мирні зусилля.

"На щастя, ніхто не постраждав фізично, але ці атаки показують, що Путін просто знущається з будь-яких мирних зусиль. Ми маємо посилити тиск на Росію. Це єдине, що вони розуміють – тиск", - наголосила вона.

Каллас зазначила, що  у новому санкційному пакеті, підготовка якого вже триває, можуть бути включені обмеження проти енергетичного сектору та фінансових послуг, що, за оцінками ЄС, завдасть найбільшої шкоди російській економіці.

"Так, ми працюємо над наступним пакетом, і на столі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше їм зашкодять будь-які санкції щодо енергетики та всі вторинні санкції, які, наприклад, ввели американці. Але також (санкції щодо - ред.) фінансових послуг, які дійсно заважають їм, доступ до капіталу, якого вони так відчайдушно потребують", - додала верховна представниця ЄС.

Каллас підкреслила, що узгодження деталей триває, але всі країни-члени усвідомлюють необхідність зберігати єдність у протидії Москві.

"Дискусії тривають, і, як ви знаєте, ми завжди виносимо на обговорення багато питань. І зрештою ми маємо дійти згоди. Але ці дискусії тривають, і всі розуміють, що, з огляду на те, як Путін зневажає мирні зусилля, єдине, що працює, – це тиск", - підсумувала вона.

  • Раніше видання Politico писало, що європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими військами в рамках потенційної мирної угоди.
