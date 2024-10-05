Екоактивістка Грета Тунберг заблокувала центральну вулицю Брюсселя на знак протесту проти викопного палива
У суботу, 5 жовтня, десятки демонстрантів на чолі з екоактивісткою Гретою Тунберг перекрили ключову вулицю в Брюсселі, закликаючи Європейський Союз скасувати субсидії на видобуток нафти і газу
Про це повідомляє Politico.
Під час акції протесту шведська кліматична активістка Грета Тунберг і група активістів Extinction Rebellion прикували руки до землі перед станцією метро Роже, за кілька кілометрів від будівлі Європейського парламенту і Європейської комісії.
Протестувальники були швидко оточені поліцією і хором скандували: "Океани піднімаються, і ми теж". Згодом були проведені арешти.
"Наші політики підвели нас, - заявив Паоло Дестіло, представник організації "Об'єднані за кліматичну справедливість", яка допомогла організувати протест. - Постійна підтримка європейськими лідерами промисловості викопного палива викликає серйозні питання щодо їхньої прихильності до ефективних кліматичних дій".
Паралельно з блокуванням вулиці, біля Європейського парламенту відбулася демонстрація, в якій взяли участь співробітники Єврокомісії, стурбовані відсутністю прогресу в кліматичній політиці.
"Я працював безпосередньо над трилогією програми дій з охорони навколишнього середовища, тому знаю, як складно буває досягти поставлених цілей, - зазначив один зі співробітників Єврокомісії. - Зараз у розпорядженні установ є багато інструментів для боротьби зі зміною клімату, але після виборів відбулося багато відступів".
За його словами, наразі у Єврокомісії обговорення клімату "відійшло на другий план".
- 12 березня шведська поліція силою відвела від входу до парламенту Грету Тунберг та інших екоактивістів, які другий день поспіль блокували законодавчий орган, та відвезла їх у поліцейському фургоні.
- Грета Тунберг разом з іншими кліматичними активістами у середу, 13 березня, знову заблокувала парламент Швеції.
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