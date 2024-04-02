Експерт Данилов пояснив, як результати місцевих виборів у Туреччині вплинуть на політику Ердогана

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Звичайно, що результати місцевих виборів у Туреччині не стануть кінцем правління Ердогана. Втім, це може бути початком кінця його правління. Оскільки Ердоган до 2028 року ще буде президентом країни, а також він має більшість у парламенті", - пояснив Данилов.



Експерт зауважив, що суспільні настрої в Туреччині різко змінились



"З іншого боку, після результатів місцевих виборів в Туреччині, деякі рішення Ердогану буде складно провести через парламент. До прикладу, його ідея про зміни до Конституції, щоб він зміг балотуватись у 2028 році, він навряд чи зможе провести. Зараз суспільні настрої в Туреччині дещо інші. Якби Ердоган виграв ці вибори, то він би пішов на черговий термін, змінивши Конституцію. А це означає, що мер Стамбула, який буде балотуватись на пост президента Туреччини, зможе консолідувати ресурси. Сьогодні його всі вже розглядають, як наступника Ердогана", - додав він.

9 березня повідомлялось, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що місцеві вибори, заплановані на березень 2024 року, стануть останніми в його політичній кар'єрі.

1 квітня стало відомо, що на місцевих виборах у Туреччині опозиційна Республіканська народна партія випередила керівну Партію справедливості та розвитку за кількістю голосів