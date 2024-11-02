Емігрантам з РФ на Заході хочуть видавати паспорти "Російської республіки": що це означає

При цьому у документі зазначатиметься громадянство не Російської Федерації, а "Російської республіки". З такою заявою у суботу, 2 листопада 2024 року, виступила членкиня виконавчої ради "З'їзду народних депутатів" Ольга Курносова, передає SOTA.

"Російська Республіка" має існувати паралельно з Російською Федерацією, а видача її громадянства матиме заявний характер", - пояснила Курносова.

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Чи така республіка фізично існуватиме на контрольованій ЗСУ території Курської області, чи залишиться віртуальним утворення, залежить від подальших домовленостей з іншими державами, наголосила політикиня.

Права та обов'язки громадян "Російської республіки" обговорюватимуться окремо, додала Курносова.

Проєкт паспорта буде презентовано на зустрічі представників "З'їзду народних депутатів", який відбудеться 7-8 листопада у Варшаві.

"З'їзд народних депутатів": що про нього відомо

Російський опозиційний "З'їзду народних депутатів", нагадаємо, відмовився від російського триколору на користь біло-синьо-білого прапора. Також цей рух підтримує російських добровольців у складі ЗСУ.

Свого часу єдиний "З'їзд народних депутатів" розколовся на дві частини. Одна з них лишилася з політиком Іллею Пономарьовим, який нині живе та працює в Україні, інша - відмежувалася від нього.

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З ініціативою щодо паспорта "Російської республіки" виступили ті, хто зараз без Пономарьова.

Фракція Пономарьова теж проведе свою зустріч у листопаді, але наприкінці місяця.